Vũ 'nhôm' bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ

Ngày 5-3, nguồn tin từ VKSND Tối cao cho hay viện này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) về tội đưa hối lộ.



Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) đã kéo hàng loạt quan chức cấp cao vào tù. Ảnh: TP

Tiếp tục điều tra người nhận hối lộ



Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra tại TP Hà Nội. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành các quyết định tố tụng, trong đó có quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Hữu Hòa (sinh năm 1984, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội môi giới hối lộ quy định tại Điều 365 BLHS 2015.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Hữu Hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau thời gian dài điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đổi tội danh đối với Hòa sang tội môi giới hối lộ. Như vậy, với những diễn tiến mới nhất cho thấy cơ quan tố tụng có thể đã xác định được đối tượng liên quan mà người đưa hối lộ và người môi giới hối lộ nhắm đến.

Chiều 5-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một nguồn tin có thẩm quyền cho biết hiện số tiền đưa hối lộ và những cá nhân nhận hối lộ đang được cơ quan tố tụng tiếp tục mở rộng điều tra.

Quyền lực và sự quen biết của Vũ “nhôm”

Phan Văn Anh Vũ (chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, có quân hàm thượng tá ngành công an) hiện đang chấp hành án tổng cộng 30 năm tù trong các vụ án đã xét xử: Làm lộ bí mật nhà nước, vụ án liên quan đến Ngân hàng Đông Á (DAB), vụ án về sai phạm đất đai tại Đà Nẵng, TP.HCM...

Trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, ngày 30-1-2019, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử cũng đã nhận định bị cáo có quan hệ thân thiết với các quan chức khối ủy ban, đặc biệt là các cán bộ cấp cao của Bộ Công an. Theo đó, Vũ đã lợi dụng công ty bình phong để thực hiện mưu đồ cá nhân trong việc nhận chuyển nhượng dự án nhà, đất công sản.

Các đơn từ do bị cáo trình lên đều được lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng chấp thuận bằng bút phê. “Có dự án trong thời gian rất ngắn mà UBND đã xét duyệt cho bị cáo, điều đó khẳng định Vũ có quyền lực rất lớn” - HĐXX nhấn mạnh.

Vũ đã lợi dụng các văn bản pháp lý trái quy định của UBND TP Đà Nẵng, thỏa thuận với giám đốc một số công ty, lợi dụng công văn của Bộ Công an để công ty của bị cáo được mua nhà, đất công sản, giao quyền sử dụng đất không qua đấu giá. Hành vi của Vũ đã hưởng lợi tại bốn dự án bất động sản, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 18.000 tỉ đồng; hưởng lợi 15/22 nhà, đất công sản, gây thiệt hại hơn 1.700 tỉ đồng.