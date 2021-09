Diễn biến vụ xưng "ban chỉ đạo quận 7" quậy ở siêu thị Ngày 29-8, mạng xã hội lan truyền clip một người đàn ông tự xưng là “ban chỉ đạo quận 7” cự cãi, lớn tiếng với nhân viên và bảo vệ của một siêu thị tại quận 7. Trong clip, người này liên tục chỉ tay, lớn tiếng với nhân viên trong siêu thị và nói: “Tôi cho công an xuống gặp ông...; giỡn mặt với tôi à...”. Người đàn ông xuất hiện trong clip được xác nhận là ông Hồ Hữu Nhân.



Sau khi vụ việc xảy ra, ông Võ Khắc Thái, Bí thư quận 7 xác định ông Nhân không phải người nằm trong ban chỉ đạo phòng chóng dịch COVID-19 quận. Cơ quan CSĐT Công an quận 7 sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hồ Hữu Nhân để điều tra về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo Điều 339 Bộ luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, mới đây, VKSND quận 7 đã phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông Nhân về tội chống người thi hành công vụ.