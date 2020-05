Xử vụ chống người thi hành công vụ từng gây ồn ào ở Hà Nội

Ngày 9-5, TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm đối với hai bị cáo Đỗ Văn Hà (65 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng (56 tuổi) về tội chống người thi hành công vụ.



Đây là vụ án gây ồn ào dư luận khi Công an quận Bắc Từ Liêm bị tố “dàn dựng” cảnh giữ người trái pháp luật để phá cổng, từ đó phát sinh chống người thi hành công vụ. Cơ quan công an từng tổ chức họp báo để thông tin về vụ việc này.



Hai bị cáo tại tòa ngày 9-5.

Phá cổng giải cứu nhưng không ai bị giữ

Theo hồ sơ, bà Trần Kim Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty TDS) và bà Lê Thị Bích Dung (Phó Giám đốc TDS) có tranh chấp về việc mua bán cơ sở vật chất của Trường Tiểu học và THCS Pascal tại lô đất TH1, phường Cổ Nhuế 1.

Bà Phương cho người hàn kín cổng số 1, số 2 phía bên Trường Pascal, chỉ để đi lại cổng số 3 và số 4, đồng thời thuê ông Hà và bà Hồng làm nhiệm vụ bảo vệ, tạp vụ nhằm kiểm soát không cho người của Trường Pascal mang tài sản ra ngoài.

10 giờ 8 phút ngày 2-8, Công an phường Cổ Nhuế 1 nhận được đơn tố giác của ông Lê Văn Vàng, ủy viên HĐQT Trường Pascal, về việc một số nhân viên nhà trường bị bắt cóc, giam giữ và hành hung.

Ngay sau đó, Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức lực lượng đến hiện trường. Do không thuyết phục được bảo vệ mở cổng, công an quận chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC phá cổng số 1.

Lúc này, bà Hồng ở phía trong bốc cát ném vào công an. Thấy bà Hồng bị khống chế, ông Hà chạy đến chửi bới, đe dọa lực lượng đang làm nhiệm vụ. Công an đã trấn áp, bắt giữ và phát hiện trong túi ông Hà có một con dao.

Quá trình giải quyết vụ việc, phía bà Phương có đơn tố cáo gửi nhiều cơ quan chức năng, cho rằng Công an quận Bắc Từ Liêm “dàn dựng” việc giữ người để phá cổng, từ đó phát sinh chống người thi hành công vụ.

Tuy nhiên, tại kết luận điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm khẳng định việc phá cổng xuất phát từ sự cấp thiết trong tin báo của ông Vàng về việc có người bị “bắt giữ, hành hung”, dù đến nay chưa đủ căn cứ để xác định các nhân viên của bà Phương có hành vi giữ người trái pháp luật như tin báo.

Tại tòa sơ thẩm, cả hai bị cáo đều cho rằng không hề bắt giữ ai và không biết những người tới phá cổng là công an vì họ mặc thường phục.

Bị cáo Hồng khai chỉ thấy một số người mặc đồ dân sự tới yêu cầu mở cổng rồi trèo tường vào, lẽ ra nếu là công an thì phải giải thích rõ đang thực thi công vụ. Trong khi đó, bị cáo Hà nói nếu là công an thì phải mặc cảnh phục, khi bắt phải đọc lệnh hoặc giơ thẻ ngành…

Dù vậy, tòa nhận định có đủ cơ sở kết tội hai bị cáo, do đó tuyên ông Hà 6 tháng tù treo, bà Hồng 9 tháng tù treo về tội danh bị truy tố. Cả hai kháng cáo kêu oan.



Công an khống chế người được cho là chống người thi hành công vụ.

Công an khẳng định làm đúng

Tại tòa hôm nay, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm giữ nguyên quan điểm khi cho rằng việc giải quyết tin báo của ông Lê Văn Vàng là hoàn toàn khách quan, đúng quy định pháp luật.

Theo đó, cơ quan công an cử lực lượng tổ chức phá cổng số 1 của lô đất TH1 là do tính cấp thiết của tin báo, cần phải xác minh ngay. Quá trình giải quyết, một số người có hành vi chống người thi hành công vụ nên đã bị bắt giữ.

Vị này cũng nói sau khi phá cổng vào thì công an phát hiện một nhóm người trong phòng (được cho là bị giữ - PV), tuy nhiên lúc này hành vi phạm tội theo tố giác không diễn ra nên tất cả được đưa về trụ sở làm rõ. Kết quả như kết luận điều tra đã nêu.

Về phía mình, hai bị cáo vẫn cho rằng do nhóm người từ phía ngoài nhảy tường vào không mặc cảnh phục nên không biết đó là công an, nếu biết chắc chắn sẽ chấp hành.

Đáng chú ý, bà Nghiêm Nhật Anh, người được triệu tập với tư cách làm chứng, đã đề nghị trình chiếu nhiều đoạn video tại hội trường xét xử để chứng minh không hề có việc giữ người trái pháp luật.

Trong đó, một số hình ảnh camera ghi lại cho thấy những nhân viên của Trường Pascal được cho là bị giữ vẫn đi lại bình thường trong phòng, có người còn bấm điện thoại, mở tủ lạnh lấy đá hoặc có thể đi ra ngoài.

Đặc biệt, bà này cho biết khi lực lượng công an đang phá cổng số 1 thì cổng số 3 đã được mở, bà cùng ba cán bộ công an khác đi vào bên trong lô đất. Tuy nhiên, thay vì di chuyển vào cổng số 3, lực lượng công an tại cổng số 1 vẫn tiếp tục phá khóa.

Thậm chí, khi bà cùng hai bị cáo đã bị khống chế, công an vẫn không lao vào giải cứu những người được cho là bị giữ bên trong mà vẫn tiếp tục phá cổng…

Sau khi xem các đoạn video, chủ tọa hỏi điều tra viên Công an quận Bắc Từ Liêm. Ông này cho hay những video này cũng được cung cấp cho cơ quan công an, một số liên quan trực tiếp tới hành vi chống người thi hành công vụ đã được giám định và xác định là đúng.

Kết thúc xét hỏi, tòa tuyên bố chuyển sang phần tranh tụng.