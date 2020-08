Xử vụ tham ô liên quan đến ngân hàng ở Hải Phòng

Khách hàng của ngân hàng được xác định là người liên quan Ban đầu, các bị cáo Trần Thị Kim Chi (46 tuổi), Lê Vương Hoàng (39 tuổi), Nguyễn Thị Minh Huệ (38 tuổi), Chu Văn Nha (38 tuổi) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, các cơ quan tố tụng thay đổi tội danh và cuối cùng truy tố bốn bị can này tội tham ô tài sản. Với tội danh mới này, Chi nhánh Ocean Bank Hải Phòng được xác định là bị hại, còn những khách hàng của ngân hàng được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong phần thủ tục phiên tòa, người đại diện ủy quyền cho bị hại là Chi nhánh Ocean Bank Hải Phòng đề nghị tòa đưa ngân hàng tham gia với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị đơn dân sự. Tuy nhiên, tòa bác đề nghị này vì việc xác định tư cách tham dự phiên tòa là của cơ quan tiến hành tố tụng.