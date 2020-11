Xung quanh đề nghị ngăn chặn đất của bà Trần Uyên Phương

Các bên liên quan nói gì? Ngày 30-11, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Đức Phước, Chánh án TAND quận Bình Tân, TP.HCM cho biết vụ kiện đang trong quá trình thu thập, bổ sung chứng cứ để giải quyết vì hồ sơ rất phức tạp. Về thông tin ông Chung tố cáo phía ông Long, bà Phương, ông Phước nói: “Tòa mới chỉ biết qua báo chí, chúng tôi đang khẩn trương xác minh có hay không”. Theo ông Phước, trong tuần này, tòa sẽ có công văn gửi cơ quan công an để trao đổi nhằm đưa ra đường hướng xử lý. Nếu là quan hệ dân sự thì tòa án sẽ tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung để sớm đưa ra xét xử. Hiện tòa đang mời các đương sự lên để phối hợp, cung cấp thông tin. Về việc tòa đã nhập hai vụ án dân sự để giải quyết chung, ông Phước nói: Để giải quyết vụ án một cách đúng đắn cũng như làm rõ mối liên hệ giữa các lời khai thì cần nhập vụ án để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Về ý kiến của bà Phương cho rằng bà không là bị đơn trong vụ án dân sự, ông Phước cho biết: Tòa án xét xử độc lập, khách quan, đúng pháp luật và vụ án vẫn trong quá trình giải quyết nên chưa thể trả lời được. “Vụ việc chưa có kết luận chính thức của công an, việc đưa tin không chính xác sẽ ảnh hưởng đến các bên, nên các cơ quan báo chí cần cẩn thận trọng trong việc thông tin” – ông Phước nói thêm. Thẩm phán Trương Bình Thiện, người được phân công trực tiếp giải quyết vụ án, cho biết chưa trực tiếp nhận được đơn tố cáo của ông Chung mà chỉ nhận qua Zalo do ông Chung gửi. Trong tuần này, thẩm phán sẽ mời ông Chung lên để làm rõ nội dung đơn để lấy căn cứ giải quyết vụ án. Cùng ngày 30-11, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Chung xác nhận đã có đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT Bộ Công an và ông đã ở Hà Nội làm việc với cơ quan công an từ ngày 9 đến ngày 16-11. Theo ông Chung, nội dung đơn tố cáo ông gửi Bộ Công an và nội dung đơn khởi kiện tại TAND quận Bình Tân về cơ bản là giống nhau. Về nội dung, ông Chung cho biết việc ông vay tiền của bà Phương và ông Long 35 tỉ đồng thì không có làm hợp đồng vay; còn quan hệ vay 24 tỉ đồng giữa ông và ông Long có hợp đồng. Về lời khai trong biên bản hòa giải tại TAND quận Bình Tân ngày 6-1, ông Chung cho biết ông muốn lấy lại đất theo đơn khởi kiện chứ không đòi tiền bà Phương. Cũng sáng ngày 30-11, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Nguyễn Phi Long chỉ nói ngắn gọn: “Ông Chung tố cáo láo, tố cáo không có thật thì ông Chung phải chịu”. Trước đó, PV đã nhiều lần liên hệ với vợ chồng ông Lâm Hoàng qua điện thoại cũng như trực tiếp đến hai địa chỉ nhà riêng tại quận 11 và quận Bình Tân (ghi trong hồ sơ vụ kiện), nhưng không gặp được. Trong khi đó, LS Nguyễn Đức Hoàng, trưởng văn phòng LS Phan Law Vietnam (bảo vệ cho bà Phương), cho biết ông chỉ biết được việc tố cáo của ông Chung qua báo chí và không được biết chi tiết nội dung tố cáo. LS Hoàng nói: “Chúng tôi khẳng định các giao dịch mà bà Phương đã thực hiện không phải giả cách, hoàn toàn là sự tự nguyện của các bên, thậm chí xuất phát từ sự chủ động đề xuất của đối tác. Hợp đồng được ký tự nguyện, hợp pháp, được thực hiện trên thực tế thì không thể coi là giả cách”. Theo LS Hoàng, các bên tham gia giao dịch có đủ năng lực hành vi dân sự, thậm chí còn là những người có kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường, không bị ai cưỡng ép. Vì vậy, các bên phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Bên bán tự nguyện chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua thông qua hợp đồng chuyển nhượng, nhận đủ tiền thì không thể nói là bên mua chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra việc ông Chung tố cáo bà Phương cũng không có cơ sở vì hai người này không quen biết nhau và không thực hiện gao dịch nào với nhau. “Theo quy định, nếu có tố cáo thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xác minh, làm rõ các thông tin. Đó là việc làm bình thường và không thể suy diễn khi cơ quan điều tra làm rõ là đồng nghĩa với việc bà Phương vi phạm pháp luật và các tố cáo là đúng. Người tố cáo cũng phải chịu trách nhiệm nếu các tố cáo của mình là sai. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp các thông tin cho cơ quan báo chí và hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ sự việc”- LS Hoàng nói.