Phạt 2 công ty khai thác cát ở cửa sông Hàm Luông

Ngày 17-8, Công an tỉnh Bến Tre cho biết liên quan đến vụ khai thác cát trái phép ở cửa sông Hàm Luông, kết quả xác minh bước đầu của Công an huyện Thạnh Phú xác định có hai công ty có liên quan. đó là Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản Nhân Hòa Phú Quốc (Công ty Nhân Hòa Phú Quốc) - Chi nhánh Trà Vinh và Công ty cổ phần Đầu tư TGĐH (Công ty TGĐH).

Xử phạt hai công ty gần 3,5 tỉ đồng

Trước đó, ngày 5-8, UBND huyện Thạnh Phú cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Nhân Hòa Phú Quốc và Công ty TGĐH cùng mức phạt với số tiền 130 triệu đồng do đã vi phạm về khai thác khoáng sản trái phép và mua bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp xảy ra vào ngày 29-5. Ngoài ra, UBND huyện cũng phạt bổ sung buộc mỗi công ty phải nộp lại số tiền tương đương 50% giá trị tàu hút SG-7791 (tương đương hơn 1,6 tỉ đồng) vào ngân sách.

Theo kết quả xác minh của Công an huyện Thạnh Phú, trong quá trình ký kết hợp đồng thực hiện nạo vét luồng khu Nhà máy điện gió số 5 Tân Hoàn Cầu Bến Tre tại xã Thạnh Hải, Công ty TGĐH biết rõ việc nạo vét không đúng vị trí cấp phép nhưng vẫn tiếp tục cùng đối tác là Công ty Nhân Hòa Phú Quốc thực hiện bơm hút cát đem bán để thu lợi.

Ngoài hai công ty trên, Công an huyện Thạnh Phú còn xác định hai cá nhân có hành vi vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp. UBND huyện Thạnh Phú xử phạt mỗi cá nhân số tiền 25 triệu đồng, tịch thu số cát vi phạm. Trong vụ việc này, Công an huyện Thạnh Phú cũng đã xử phạt một cá nhân khác với số tiền 750.000 đồng vì đã có hành vi mua bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Tiếp tục xác minh, truy tìm một số người liên quan

Trước đó vào 0 giờ 15 ngày 29-5, Công an huyện Thạnh Phú phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường và Đồn biên phòng Cổ Chiên bắt quả tang tàu bơm hút cát SG-7791 được lai dắt bằng tàu đẩy ST-06467 đang hút cát trái phép ở cửa sông Hàm Luông thuộc xã Thạnh Hải để bơm lên sà lan BTr-7277. Lúc này tàu SG-7791 đã bơm lên sà lan được 16,6 m3 cát.

Cùng thời điểm trên, lực lượng kiểm tra phát hiện tàu sắt TG-20179 chứa đầy cát, đang di chuyển từ khu vực phát hiện vi phạm chạy ra neo đậu cách hiện trường khoảng 300 m. Qua kiểm tra trên tàu có 443,5 m3 cát, những người có mặt trên tàu không xuất trình được hóa đơn hợp lệ việc vận chuyển số cát nói trên.

Khi bị bắt quả tang, ông Nguyễn Duy Huynh, người đại diện theo pháp luật của Công ty Nhân Hòa Phú Quốc, trưng ra hàng loạt hợp đồng dây chuyền có liên quan. Cụ thể là hợp đồng giữa Công ty Nhân Hòa Phú Quốc và Công ty TGDH với nội dung thi công nạo vét thông luồng dự án Nhà máy điện gió số 5 vùng biển xã Thạnh Hải.

Cùng nội dung trong hợp đồng nêu trên, ông Huynh còn đưa ra các hợp đồng giao khoán nạo vét giữa Công ty TGDH và Công ty cổ phần Viet Daishin; hợp đồng giao khoán việc giữa Công ty cổ phần Viet Daishin và Công ty Tân Hoàn Cầu Bến Tre cùng các bản vẽ sơ đồ vị trí thi công nạo vét thông luồng dự án Nhà máy điện gió số 5 của Công ty Tân Hoàn Cầu Bến Tre.

Làm việc với công an, phía Công ty TGĐH và Công ty Nhân Hòa Phú Quốc cho rằng trong quá trình khai thác cát ở cửa sông Hàm Luông, phía Công ty Tân Hoàn Cầu Bến Tre có cử người đến chỉ vị trí khai thác, giám sát số lượng khai thác và thỏa thuận số tiền ăn chia.

Liên quan đến vụ việc này, Công an huyện Thạnh Phú đã làm việc với Công ty Viet Daishin và Công ty Tân Hoàn Cầu Bến Tre. Đại điện Công ty Tân Hoàn Cầu Bến Tre phủ nhận việc có cử người đến giám sát việc khai thác cát. Công an tỉnh cho biết hiện Công an huyện Thạnh Phú đang truy tìm một số người có liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ, nếu có đủ căn cứ chứng minh vi phạm sẽ đề xuất xử lý sau.•