Phát hiện hơn 7,5 tấn tràng trứng gà non thâm đen, 'nhiều không'

(PLO)- Khi khám xe, đoàn chức năng phát hiện trên xe vận chuyển hơn 7,5 tấn tràng trứng gà non đông lạnh. Ước tính tổng giá trị lô hàng trên 1,1 tỉ đồng.

Ngày 16-12, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) Bộ Công Thương cho biết lực lượng QLTT Yên Bái vừa phát hiện hơn 7 tấn tràng trứng gà non đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Lô hàng này được phát hiện khi lực lượng QLTT Yên Bái phối hợp Đội phòng ngừa đấu tranh án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Yên Bái) thực hiện kiểm tra, khám phương tiện vận tải đối với ô tô tải biển số đăng ký 29H-817.xx.

Khi khám xe, đoàn chức năng phát hiện trên xe vận chuyển hơn 7,5 tấn tràng trứng gà non đông lạnh. Ước tính tổng giá trị lô hàng trên 1,1 tỉ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa trên không có nhãn, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không xác định được nguồn gốc, xuất xứ. Một số sản phẩm đã bị biến đổi màu sắc thâm đen không đúng với bản chất tự nhiên của hàng hóa. Cơ quan chức năng đã tạm giữ số hàng hóa trên và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong dịp này, tại Hà Nội, Đội QLTT số 9 (QLTT Hà Nội) phối hợp với Đội 5 Phòng PC05 Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội kiểm tra phương tiện vận tải đang dừng đỗ gần số 28 Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện trên thùng xe có chứa 1 tấn nầm heo và 0,8 tấn tràng trứng gà. Tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số thực phẩm trên.

Đoàn kiểm tra phối hợp với đơn vị thú y, cán bộ thú y xác định số nầm heo và tràng trứng gà trên kém chất lượng và không đảm bảo vệ sinh thú y. Toàn bộ số hàng đã bị tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ.

Trước đó, đầu tháng 12-2022, Đội QLTT số 22, Cục QLTT TP Hà Nội phối hợp Đội 4 Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an TP Hà Nội và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh tại đường An Dương Vương, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm.

Tại đây, Đoàn kiểm tra cũng đã tạm giữ 1 tấn ức vịt đông lạnh và 180 kg cánh gà đông lạnh không có hóa đơn chứng từ, không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại Cần Thơ, chiều ngày 12-12, Đội QLTT số 3, thuộc Cục QLTT TP Cần Thơ phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Cần Thơ kiểm tra đột xuất Cơ sở kinh doanh chả cá K.A trên đường Nguyễn Khuyến, phường An Cư, quận Ninh Kiều.

Thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện có hai loại chả cá mè, không ghi nhãn hàng hóa, tổng trọng lượng hơn 200 kg.

Đoàn kiểm tra dùng test kiểm tra nhanh hàn the (BK04 của Viện khoa học và Công nghệ, Bộ Công an) để test nhanh hai mẫu chả cá mè, kết quả test nhanh cho thấy một mẫu có kết quả dương tính.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy hai mẫu chả cá mè gửi đơn vị kiểm nghiệm để xác định chất phụ gia thực phẩm và liều lượng sử dụng của chất phụ gia nhằm làm căn cứ xử lý theo quy định.

AN HIỀN