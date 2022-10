Phạt một công ty hoạt động điện lực không phép

Ngày 17-10, UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đường Quảng Ngãi (trụ sở phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) hơn 749 triệu đồng. Lý do công ty này có nhiều vi phạm trong quá trình xây dựng công trình nhà máy điện sinh khối An Khê tại xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Theo quyết định của UBND tỉnh Gia Lai, Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã có 11 hành vi vi phạm hành chính. Đó là không báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc gửi báo cáo không đầy đủ về quy mô, tiến độ thi công.

Chưa có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt; lựa chọn tổ chức không đủ điều kiện năng lực; tổ chức giám sát thi công không có chứng chỉ năng lực hoạt động; lựa chọn cá nhân giám sát thi công xây dựng không có chứng chỉ hành nghề…

Đồng thời, công ty này còn vi phạm hoạt động điện lực mà không có giấy phép hoạt động điện lực. Đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

UBND tỉnh Gia Lai buộc Công ty CP Đường Quảng Ngãi nộp hơn 32 triệu đồng vào ngân sách nhà nước tiền thu lợi bất chính do hành vi hoạt động điện lực không phép.

LÊ KIẾN