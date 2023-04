Phạt tù cựu chủ tịch xã vụ trục lợi từ dự án ngàn tỉ

(PLO)- Cựu chủ tịch xã ở Đắk Lắk bị phạt tù vì ký xác nhận sai để người khác trục lợi từ dự án thủy lợi ngàn tỉ.

Chiều 19-4, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Hoàng Văn Lập, cựu Chủ tịch UBND xã Cư Elang, huyện Ea Kar, hai năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tòa tuyên phạt Trương Phú Định 14 năm tù, Dương Văn Trường bảy năm tù, Trần Thị Hường ba năm tù, Phạm Văn Chính năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Thành Nguyên bị phạt ba năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt chung với bản án trước là 13 năm tù.

Bản án sơ thẩm xác định dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng được Bộ NN&PTNT phê duyệt năm 2009. Trong đó, hợp phần đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư có tổng diện tích đất hơn 2.200 ha, tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng; sau này được điều chỉnh có tổng mức đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, khu tái định cư số 1 tại xã Cư Elang do UBND huyện Ea Kar làm chủ đầu tư, do Ban Quản lý dự án huyện Ea Kar làm đại diện. Công tác lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ea Kar thực hiện.

Từ năm 2014 đến 2016, khi biết được chủ trương trên, các bị cáo trên đã có hành vi chiếm đoạt ngân sách nhà nước tổng cộng hơn 2,3 tỉ đồng.

Cụ thể, Trương Phú Định đã mua đất của các hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) tại xã Cư Ea Lang.

Sau đó, Định nhờ hộ ông Dương Văn Trường và vợ là Trần Thị Hường cùng Phạm Văn Chính đứng tên trên các hồ sơ nhận bồi thường, hỗ trợ và ký xác nhận nguồn gốc đất, quá trình canh tác sử dụng đất không đúng.

Trong đó, Định cùng vợ chồng Trường chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng, cùng Chính chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Lê Thành Nguyên đã ký xác nhận vào hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ trái quy định cho các hộ dân dẫn đến gây thiệt hại cho nước hơn 2,3 tỉ đồng (nêu trên).

Ông Hoàng Văn Lập ký vào giấy mua bán không đúng thời gian quy định gây thiệt hại cho nhà nước 1,2 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định không có căn cứ để xử lý trách nhiệm liên quan đối với các cá nhân tại UBND huyện Ea Kar (chủ đầu tư dự án), Ban quản lý dự án hợp phần đền bù, di dân, tái định cư dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar) và Trung tâm phát triển quỹ đất.

VŨ LONG