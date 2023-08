‘Phẫu thuật thẩm mỹ xong, mặt thay đổi làm sao xuất cảnh’

(PLO)- Các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn TP Vinh và thị xã Cửa Lò (Nghệ An) có chính sách ưu đãi giá dịch vụ lưu trú cho vận động viên và người đi cùng về tham dự giải Marathon “Về miền ví, giặm” 2023.

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng bắt 2 thanh niên kẹp tờ rơi có nội dung khiêu dâm trên ô tô của người dân để cài mã độc nhằm đánh cắp thông tin, dữ liệu của người dùng.

(PLO)- Lực lượng CSGT Long An kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp ô tô kinh doanh vận tải không chấp hành việc kiểm soát, có hành vi cản trở, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

(PLO)- Tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý do Cục trưởng chỉ huy, không quá năm Phó Cục trưởng.

15/08/2023 16:38

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Công an TP Thủ Đức, làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM.