Phố ẩm thực ở TP.HCM: Nơi hiệu quả, nơi cầm chừng

Đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết, theo thống kê của UBND các quận 3, 6, 10, Gò Vấp thì lượng khách đến các phố chuyên doanh ẩm thực ngày càng nhiều, đơn cử như phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền, Hậu Giang, Hồ Thị Kỷ, Hạnh Thông Tây,...

Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi, hiện có tình trạng nơi nhộn nhịp, nơi vắng khách. Tối 18-6, dạo quanh một vòng phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền (quận 3), dễ dàng bắt gặp hình ảnh vắng vẻ, đìu hiu, "thiếu người mua, thừa người bán".

Khoảng 19 giờ, nhiều tiểu thương ngóng khách, các hoạt động buôn bán diễn ra cầm chừng, hàng loạt mặt bằng bị bỏ trống. Theo đó, trên toàn tuyến đường có hơn 100 hộ kinh doanh, buôn bán, chiếm đa số là các loại hình ăn uống như hủ tiếu, trà sữa, bánh tráng trộn, các món ăn vặt,... và một số ít các loại hình kinh doanh khác.

Buôn bán quán nước trên đường Nguyễn Thượng Hiền, chị Kim Oanh chia sẻ: "Buôn bán ế ẩm cả vào ngày cuối tuần, khách hàng không mấy mặn mà đến phố này, nhiều quán bán chủ yếu qua các app đặt hàng. Trong khi đó, mặt bằng thuê cao, buôn bán không khả quan, nhà tôi chỉ buôn bán cầm chừng, không tháng nào có lãi".

Phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền đi vào hoạt động từ cuối tháng 12-2022, nơi này kỳ vọng sẽ là điểm đến ẩm thực đường phố ban đêm của TPHCM. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, nhiều tiểu thương nhận định việc kinh doanh ngày càng đi xuống.

Tuy nhiên, cách đó không xa, phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ (quận 10) lại mang một dáng vẻ khác. Đến khoảng 20 giờ, dù trời mưa, khu phố này vẫn tấp nập khách trong nước và cả khách nước ngoài đến ăn uống, vui chơi.

Phố chuyên doanh ẩm thực Hồ Thị Kỷ tập trung hàng chục hàng quán, kinh doanh các món ăn đường phố, ăn vặt, với cách bày trí đẹp mắt, không gian sôi động, nhộn nhịp là một trong những điểm nhấn của nơi đây.

Một phố chuyên doanh ẩm thực khác tọa lạc tại quận 6 - phố ẩm thực Hậu Giang cũng ngày càng "khởi sắc". Có mặt tại khu vực này lúc 21 giờ, nhưng khu phố vẫn nhộn nhịp, đèn thắp sáng cả một đoạn đường. Các hàng quán đông đúc, tấp nập khách với đa dạng các loại hình kinh doanh.

Theo đánh giá, thống kê của UBND các quận, nhìn chung lượng khách đến các phố chuyên doanh ẩm thực ngày càng nhiều, chứng tỏ có khởi sắc.

Đơn cử như phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền, số cơ sở kinh doanh tăng từ 141- 153 cơ sở kinh doanh; phố ẩm thực Hậu Giang tăng 31% cửa hàng ăn uống và 30% cửa hàng mua sắm so với thời điểm mới ra mắt; các phố Hồ Thị Kỷ, Hạnh Thông Tây cũng tăng đáng kể.

Theo UBND quận 6, qua thời gian thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, thu hút khách hàng. Đến nay, hoạt động kinh doanh trên tuyến đường Hậu Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Số lượng cửa hàng ăn uống, mua sắm trên tuyến đường Hậu Giang đã ngày càng tăng, không gian của các cửa hàng ngày càng khang trang thu hút ngày càng đông du khách đến mua sắm, ăn uống.

Còn theo Đại diện Sở Du lịch TP.HCM, hiện nay, phát triển kinh tế đêm được TP.HCM xác định là một giải pháp chiến lược để thúc đẩy toàn ngành, du lịch giải trí - ẩm thực - dịch vụ về đêm là một trong ba nhóm sản phẩm du lịch được TP tập trung phát triển.

Đại diện Sở Du lịch TP đánh giá, phát triển kinh tế đêm là một trong những cách giữ chân du khách lâu hơn, đồng thời, thúc đẩy gia tăng chi tiêu của khách trong thời gian lưu trú tại TP.HCM.

Theo thống kê của Sở Du lịch, khách quốc tế đến TP.HCM trong 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt là 2.228.275 lượt, tăng 31,7% so cùng kỳ năm 2023; khách nội địa là 13.997.795 lượt, tăng 1,6% so cùng kỳ năm 2023 (5 tháng năm 2023 là 13.772.970 lượt), đạt 36,8% so với kế hoạch năm 2024.

Tổng thu du lịch 76.044 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2023 (5 tháng đầu năm 2023 là 66.771 tỷ đồng), đạt 40% so với kế hoạch năm 2024.