Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc tết tại Long An

Chiều 25-1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác đến thăm, chúc tết, tặng quà và chúc thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Tiếu (ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) tròn 100 tuổi. Mẹ có chồng là liệt sĩ Lê Văn Muôn và con là liệt sĩ Lê Văn Cu, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho mẹ VNAH Huỳnh Thị Tiếu. Ảnh: HD

Đi cùng đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út cùng lãnh đạo ban ngành tỉnh, địa phương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, chúc mừng mẹ VNAH Huỳnh Thị Tiếu tròn 100 tuổi. Ảnh: HD

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước trước sự hy sinh và đóng góp to lớn của gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Tiếu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Bà chúc Mẹ sống trường thọ, luôn khỏe mạnh, tiếp tục nêu gương, dạy bảo con cháu phát huy truyền thống cách mạng anh hùng.

Trước đó, chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Long An.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An. Ảnh: HD

Phó Chủ tịch nước chỉ đạo trong năm 2024, tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh quyết tâm, chung sức, đồng lòng phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cũng tặng quà cho Ban Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: HD

Chủ động làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp các chủ trương, giải pháp hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Chủ động tham mưu, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an các cấp theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Long An và lực lượng Công an tỉnh Long An. Ảnh: HD

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước gửi tới lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an lời thăm hỏi chân thành và lời chúc năm mới tốt đẹp nhất.

