Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm việc với tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang 20/03/2025 19:47

Chiều 20-3, tại tỉnh Hậu Giang, Phó Thủ tướng Lê Thành Long có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và tỉnh Kiên Giang về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu…

Kinh tế - xã hội của 2 tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang phát triển tương đối tốt

Báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết ba tháng đầu năm 2025, các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển. Trong đó, các ngành chế biến lương thực, thực phẩm, giày da, dệt may, sản xuất giấy và sản xuất vật liệu xây dựng bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa ra thị trường.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang báo cáo với Phó Thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác của Chính phủ. Ảnh: CHÂU ANH

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 6.336 tỉ đồng, tăng 11,15% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 10,82% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu bán lẻ, dịch vụ lưu trú ăn uống, du lịch lữ hành và các dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 11.906 tỉ đồng, tăng 19,79% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng thực hiện ước đạt hơn 171 triệu USD.

Năm 2025, tỉnh Hậu Giang đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế với nhiều chỉ tiêu nổi bật. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP tăng 10,14%; GRDP bình quân đầu người đạt 107,97 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 8.300 tỉ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 1.358 triệu USD…

Báo cáo tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Lê Thành Long, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang cho biết tình hình kinh tế - xã hội ba tháng đầu năm 2025 trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 41.500 tỉ đồng; du lịch đón 3,13 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 479.714 lượt, tổng thu đạt 13.047 tỉ đồng. Thu ngân sách ước đạt gần 4.300 tỉ đồng, xuất khẩu đạt hơn 203,64 triệu USD… Về thu hút đầu tư, ba tháng qua, tỉnh Kiên Giang đã cấp chủ trương đầu tư cho hai dự án, điều chỉnh 22 dự án và chấm dứt bốn dự án.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và tỉnh Kiên Giang về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu… Ảnh: CHÂU ANH

Cũng theo UBND tỉnh Kiên Giang, qua rà soát, trên địa bàn tỉnh vẫn còn các dự án khó khăn, vướng mắc thuộc bốn nhóm vấn đề. Đó là: chuyển tiếp giữa quy định cũ và quy định mới; dự án vướng mắc các quy định về giao khu vực biển; các dự án liên quan thủ tục đất đai trên địa bàn TP Phú Quốc do cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch; việc xác định thẩm quyền và trình tự thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư.

Tỉnh Kiên Giang cũng đề ra hai kịch bản tăng trưởng kinh tế, trong đó kịch bản 1 là phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 10,02% trở lên và kịch bản 2 là tăng trưởng GRDP đạt 8% trở lên. Đối với kịch bản 1, UBND tỉnh Kiên Giang đã cụ thể hóa mục tiêu từng quý để các ngành, địa phương triển khai thực. Còn kịch bản 2, UBND tỉnh Kiên Giang đã đề ra 11 nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện hiệu quả các mục tiêu năm 2025 và tạo nền tảng bứt phá giai đoạn 2026-2030.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe hai địa phương báo cáo, đại diện các Bộ, ngành Trung ương cũng đã nhận xét và góp ý đối với các báo cáo, các kịch bản tăng trưởng.

Lưu tâm thêm điểm mạnh của ĐBSCL

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhận xét cả hai tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang đều đạt kết quả phát triển kinh tế - xã hội tương đối tốt, các chỉ tiêu nói chung cao hơn mức bình quân cả nước. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, hiện có rất nhiều việc phải làm như: tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính… nhưng vẫn phải đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị hai tỉnh lưu tâm và thêm điểm mạnh của khu vực ĐBSCL vào kịch bản tăng trưởng, đó là nông nghiệp. Ảnh: CHÂU ANH

Nhận xét về báo cáo của hai tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vấn đề không chỉ là các con số gạch đầu dòng, mà là tại sao đưa ra các kịch bản tăng trưởng ở các mức khác nhau, để kịch bản tăng trưởng này biến thành hiện thực, cần dựa vào cái gì và cần những gì?

“Trước mắt, các đồng chí hoàn thiện các báo cáo cụ thể thêm một bước nữa theo yêu cầu của đoàn, để phục vụ cho công việc của chúng ta trong cả năm 2025. Còn những con số mà các đồng chí báo cáo và lời hứa, cũng như liệt kê ra các dự án, nghe về mặt hình thức có vẻ ổn, thế nhưng vẫn phải cụ thể thì mới chắc chắn được.

Đây là câu chuyện làm ăn, là câu chuyện tăng trưởng, là câu chuyện nói với dân, nói với xã hội, chứ nó cũng không đơn thuần chỉ là ước nguyện của chúng ta, phải có cơ sở" - Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh.

Đối với kịch bản tăng trưởng của hai địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị cần lưu tâm và thêm điểm mạnh của khu vực ĐBSCL, đó là nông nghiệp. Cạnh đó, hai địa phương cần chi tiết hơn về kịch bản tăng trưởng bằng và đường găng tiến độ.

Đối với các dự án chậm tiến độ, còn tồn động, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu hai địa phương rà soát các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai của từng dự án. Từ đó, đề ra các giải pháp tháo gỡ, giải quyết dứt điểm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Phó Thủ tướng cũng giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, phân công các Bộ, ngành trả lời bằng văn bản cho hai địa phương, vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ báo cáo Chính phủ xem xét.