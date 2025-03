Dòng vốn đầu tư FDI vào khu công nghiệp ở TP.HCM giảm 20/03/2025 17:55

(PLO)- 3 tháng đầu năm, dòng vốn đầu tư nước ngoài rót vào các khu công nghiệp tại TP.HCM giảm đến gần 95% so với cùng kỳ năm 2024.

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) vừa có báo cáo hoạt động khu chế xuất và khu công nghiệp quý I và kế hoạch công tác quý II-2025.

Báo cáo cho thấy, tính đến ngày 11-3-2025, tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt 86,74 triệu USD, đạt 14,46% kế hoạch năm, giảm gần 57% so với cùng kỳ.

Trong đó, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thu hút đạt 9,99 triệu USD, giảm gần 95% so với cùng kỳ. Trong đó, quý I chỉ cấp mới 3 dự án (thuê xưởng) gồm Nhật Bản với 2 dự án và Hàn Quốc 1 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,82 triệu USD, giảm gần 58% so với cùng kỳ. 4 dự án điều chỉnh vốn với vốn điều chỉnh tăng gần 7,2 triệu USD, dù vậy giảm tới gần 96% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư FDI đầu tư vào khu công nghiệp TP.HCM giảm mạnh trong ba tháng đầu năm 2025. ẢNH MINH HỌA: TRƯỜNG GIANG

Ở chiều ngược lại, tổng vốn đầu tư trong nước lại tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể ghi nhận của Hepza cho thấy, tổng vốn đầu tư thu hút đạt hơn gần 77 triệu USD, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ.

Trong đó cấp mới 11 dự án với đầu tư đăng ký gần 146,35 triệu USD, tăng gần 14 lần so với cùng kỳ, với các nhóm ngành nghề gồm thực phẩm, cơ khí, dịch vụ công nghiệp, dịch vụ. Cạnh đó, có 5 dự án điều chỉnh, vốn điều chỉnh tăng gần 30,4 triệu USD, gấp 2 lần so với cùng kỳ. Suất đầu tư trung bình đạt 7,9 triệu USD/ha.

Trong báo cáo gửi UBND TP.HCM do ông Lê Văn Thinh, Trưởng Ban Quản lý Hepza ký, Hepza cho cho biết thêm, đơn vị này đã triển khai mạnh mẽ các giải pháp cải cách hành chính trên nền tảng số.

Hiện có 42/53 thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện trực tuyến ở mức độ 3 và 4 trên hệ thống giải quyết TTHC của thành phố, với tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt 100%.

Đồng thời, trên hệ thống ecosys của Bộ Công Thương, Hepza đã giải quyết 957 hồ sơ, đảm bảo 100% hồ sơ được xử lý trước hạn.

Theo đó, trong quý II/2025, Hepza sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các khu chế xuất, khu công nghiệp (KCN) tại TP.HCM.

Đồng thời tiếp tục triển khai Đề án "Định hướng phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Ngoài ra, TP tiếp tục lên kế hoạch triển khai xây dựng KCN Phạm Văn Hai I, Phạm Văn Hai II, và thực hiện dự án “Nhân rộng phương pháp tiếp cận KCN sinh thái để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” tại KCN Hiệp Phước.

Trong kế hoạch quý II, Hepza cũng thông tin sẽ chuẩn bị nội dung làm việc với Kiểm toán Nhà nước về chuyên đề "Việc thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghiệp giai đoạn 2022-2024", theo kế hoạch kiểm toán năm 2025.