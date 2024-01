Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao phương châm 5 sẵn sàng của Nghệ An

Sáng 13-1, tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040.

Ông Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ- Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh hội nghị nhằm công bố các nội dung cơ bản, cốt lõi của quy hoạch tỉnh, qua đó thống nhất cao về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Quy hoạch, tạo không gian mới, động lực mới, khí thế mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An…

Ông Thái Thanh Quý - Bí Thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định Nghệ An hội tụ đủ tiềm năng, lợi thế và cơ hội nổi trội, khác biệt để phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Miền Trung và cả nước.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14-9-2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng chúc mừng và biểu dương những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Nghệ An trong suốt chặng đường vừa qua.

Quy hoạch tỉnh và đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Đông Nam được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, đặt trong tổng thể phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Miền Trung, dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Theo Phó Thủ tướng, vấn đề quan trọng còn lại là làm thế nào để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng không thể nghĩ và làm theo lối cũ. Mỗi cán bộ, đảng viên cũng như từng người dân Nghệ An phải chuyển hóa khát vọng phát triển mãnh liệt, niềm tự hào, tình yêu quê hương cùng tinh thần đổi mới vào trong từng hành động, việc làm nhỏ nhất để tỉnh trở thành một địa chỉ đỏ đáng đầu tư, đáng cống hiến, đáng trải nghiệm.

Ông Bùi Xuân Dũng- Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 15-2-2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040.

Phó Thủ tướng gợi mở, để thực hiện quy hoạch cần nguồn lực lớn. Tỉnh cần triển khai ngay việc rà soát các quy hoạch chi tiết gắn kết đô thị - công nghiệp - dịch vụ với các công trình hạ tầng hướng tuyến đang đầu tư xây dựng. Trong đó ưu tiên triển khai các dự án hạ tầng kết nối liên vùng, liên tỉnh, các hạ tầng xã hội, y tế, văn hóa, hạ tầng số. Cùng với đó, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước trong đầu tư công trình hạ tầng đóng vai trò dẫn dắt thúc đẩy đầu tư tư nhân.

Nghệ An cần đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là động lực đột phá. Đồng thời khai thác tối đa các lợi thế về cơ chế, chính sách đặc thù để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Theo Phó Thủ tướng, chìa khóa thành công Nghệ An nằm ở khả năng khơi dậy nguồn lực con người vô cùng mạnh mẽ.

Phó Thủ tướng đánh giá cao phương châm 5 sẵn sàng (sẵn sàng về mặt bằng, hạ tầng thiết yếu, nguồn nhân lực, đổi mới cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và sẵn sàng hỗ trợ) mà Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Nghệ An đã đặt ra. Các dự án được trao giấy chứng nhận đầu tư ngay trong những ngày đầu năm, trong lễ công bố quy hoạch hôm nay là sự kiện khởi đầu tốt đẹp cho thấy sức hấp dẫn, tiềm năng lợi thế, cơ hội đầu tư hấp dẫn của tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “Chúng ta tin Nghệ An sẽ viết nên những kỳ tích về phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước như mong muốn lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Cùng ngày, tỉnh Nghệ An đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện sáu dự án tiêu biểu đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam với tổng mức đăng ký đầu tư đạt 390 triệu USD (tương đương hơn 9.555 tỉ đồng).

Đắc Lam