Phó thủ tướng yêu cầu bộ, ngành tháo gỡ khó khăn cho hợp tác xã

Ngày 12-10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ VIII. Diễn đàn năm nay có chủ đề: Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Qua hai phiên thảo luận, diễn đàn ghi nhận 9 ý kiến của nông dân, hợp tác xã (HTX), 12 ý kiến của bộ ngành phát biểu. Đặc biệt, Phó thủ tướng Lê Minh Khái cũng phát biểu chỉ đạo về những nhóm vấn đề, giải pháp thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế tập thể.

Theo đó, Phó thủ tướng cho biết, những năm qua, khu vực kinh tế tập thể đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, Hội Nông dân và hội viên hội nông dân đóng vai trò quan trọng. “Nhiều HTX, tổ hợp tác sau khi được các Hội nông dân hỗ trợ thành lập đã làm ăn có lãi, tạo thêm nhiều công ăn việc làm và sản phẩm nông sản chất lượng, an toàn, xây dựng được các thương hiệu sản phẩm OCOP” - Phó thủ tướng nhận xét.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại Diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ VIII.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó thủ tướng cũng cho rằng hoạt động của các HTX nông nghiệp hiện nay còn gặp không ít khó khăn. Đơn cử như các khó khăn về vốn, đất đai, tiêu thụ nông sản, năng lực quản trị, cơ chế, chính sách…

Từ thực tế đó, để HTX phát triển hiệu quả, bền vững hơn, Phó thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương trình Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Đối với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó thủ tướng giao chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp".

Phó thủ tướng yêu cầu đề án này phải đảm bảo tính khả thi, huy động được nguồn lực của xã hội, hộ gia đình, cá nhân cùng tham gia; phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò của Hội Nông dân các cấp trong việc tham gia phát triển kinh tế tập thể, khuyến khích những cách làm mới, hình thành các chuỗi liên kết bền vững.

Phó thủ tướng đánh giá, trong những năm gần đây, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế đất nước, vừa bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu nông sản. Do đó, Phó thủ tướng đề nghị trong đề án phải đề xuất các giải pháp để "gia cố" cho trụ đỡ của nền kinh tế đất nước ngày càng mạnh và bền vững.

Đối với các bộ, ngành, địa phương khác, Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần tập trung nghiên cứu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà đại diện các HTX đã nêu lên tại Diễn đàn, nhất là không đùn đẩy trách nhiệm với những vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách về HTX.

Một yếu tố hết sức quan trọng nữa là vai trò của các HTX, Phó thủ tướng yêu cầu các HTX phải chủ động, sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, cách làm, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tích hợp đa giá trị.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cho biết, sau hơn 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13, kinh tế tập thể, HTX đang trở thành một trong những thành phần kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Đến nay, thông qua hoạt động của các cấp, Hội Nông dân đã thu hút gần 570.000 lượt hộ nông dân gia các dự án nhóm hộ xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh, thành lập trên 23.000 mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả. Trong đó có trên 3.800 HTX và trên 19.000 tổ hợp tác với doanh thu bình quân mỗi HTX đạt 4,7 tỉ đồng, lợi nhuận 350 triệu đồng/năm. Số HTX có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên ngày càng tăng với trên 700 HTX (chiếm gần 20%).

Phó thủ tướng yêu cầu trình phương án điều chỉnh giá điện trước 25-10 (PLO)- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình phương án điều chỉnh giá điện trước ngày 25-10.

AN HIỀN