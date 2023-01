Phó Viện trưởng VKSND Tối cao mong cấp dưới bản lĩnh và giữ mình

Chiều 4-1, VKSND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Phạm Văn Hiểu đã biểu dương những kết quả, thành tích mà ngành kiểm sát TP đã đạt được trong năm qua.

Theo ông Hiểu, năm 2022, ngành kiểm sát TP đã có nhiều nỗ lực cùng với các cơ quan bảo vệ pháp luật hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của TP, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP thời gian qua.

Cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn như công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng có mặt hiệu quả chưa cao; việc trả án qua lại giữa các cơ quan tố tụng vẫn còn diễn ra; tiến độ giải quyết một số vụ án còn chậm; ...

Từ đó, ông Hiểu đề nghị phải có giải pháp thiết thực, phù hợp để nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của ngành kiểm sát TP trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, bà Nguyễn Hải Trâm – Phó Viện trưởng VKSND Tối cao yêu cầu lưu ý công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật kỷ cương, coi đây là một trong những biện pháp đi song hành với nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng thời, bà Trâm yêu cầu trong công tác phải sáng tạo chủ động trong hoạt động chứ không được chờ chỉ đạo mới làm.

Phó Viện trưởng Tối cao lưu ý nên tổ chức hoạt động đào tạo, đào tạo tại chỗ như thi viết cáo trạng, thi viết luận tội, kỹ năng tranh tụng, phát biểu tại tòa. Người đứng đầu phải có sự nêu gương, phải có trách nhiệm, sự quán xuyến…

“Các đồng chí là những người làm luật, thực thi pháp luật mà các đồng chí còn vi phạm pháp luật thì các đồng chí phải biết chế tài với các đồng chí là như thế nào… Tôi mong các đồng chí làm sao ý thức giữ gìn bản thân và có sự động viên, lan tỏa đến các thành viên trong đơn vị và lan tỏa đến cả gia đình, địa phương… Mong làm sao các đồng chí giữ mình, bản lĩnh. Bản lĩnh trước xử lý công việc, bản lĩnh trước cám dỗ đời thường và bản lĩnh trước quyết định của mình đưa ra” – bà Trâm gửi gắm.

Người phạm tội có xu hướng trẻ hóa

Theo báo cáo của VKSND TP Cần Thơ, năm 2022, VKSND hai cấp TP đã thực hành quyền công tố và kiểm sát khởi tố mới 913 vụ với 1.236 bị can, giảm 7 vụ (83 bị can) so với năm 2021.

Báo cáo cho biết, số án mới khởi tố tuy có giảm nhưng tính chất, mức độ, hành vi phạm tội còn diễn biến phức tạp; độ tuổi của người phạm tội có xu hướng ngày càng trẻ hóa, trong tổng số bị can mới khởi tố có đến 628 bị can thuộc trường hợp dưới 30 tuổi chiếm 68,8%, tăng 20,2% so với năm 2021.