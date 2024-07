Phối hợp Trung ương điều tra vụ ngộ độc hàng loạt tại Trường iSchool Nha Trang 10/07/2024 17:38

Ngày 10-7, trả lời báo PV Pháp Luật TP.HCM tại cuộc họp báo tình hình kinh tế xã hội do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, Trung tá Đỗ Bảo Liêm, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang tiếp tục điều tra vụ án vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại Trường iSchool Nha Trang.

Trung tá Đỗ Bảo Liêm, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin tại họp báo. Ảnh: X.H

“Vụ ngộ độc tại Trường iSchool Nha Trang được dư luận, báo chí quan tâm. Hiện nay, cơ quan tiến hành tố tụng đang phối hợp với các cơ quan Trung ương để có đánh giá, làm rõ. Chúng tôi sẽ sớm thông tin kết quả cuối cùng”- Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Như PLO đã thông tin, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra sau bữa ăn trưa tại Trường iSchool Nha Trang hôm 17-11-2022 làm một học sinh có quốc tịch Malaysia tử vong, gần 700 học sinh bị ngộ độc.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang phát hiện trong mẫu cánh gà chiên bữa ăn trưa tại Trường iSchool Nha Trang có các vi khuẩn Samonella spp, Bacillus cereus, Escherrichia coli. Ngoài ra, vi khuẩn Bacillus cereus cũng có trong mẫu nước mắm.

Theo Viện Pasteur Nha Trang, chủng Bacillus cereus trong cánh gà, nước mắm là chủng sinh độc tố ly giải hồng cầu, độc tố ruột không ly giải hồng cầu.

Vụ ngộ độc làm một học sinh tử vong tại Trường iSchool Nha Trang đang được tiếp tục điều tra. Ảnh: H.H

Ngày 23-11-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại Trường iSchool Nha Trang.

Chỉ trong quý 1-2024, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xảy ra năm vụ ngộ độc thực phẩm. Trong đó một vụ ở thị xã Ninh Hòa, ba vụ ở TP Nha Trang, gồm quán cơm gà Trâm Anh, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi và vụ ở hai trường Tiểu học Vĩnh Trường và THCS Trần Hưng Đạo. Vụ thứ năm xảy ra tại thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn.

Trong đó, một học sinh Trường tiểu học Vĩnh Trường tử vong sau khi ăn sáng trước cổng trường vẫn chưa rõ nguyên nhân.