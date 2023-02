Phòng CSGT TP.HCM: Gây tai nạn rồi bỏ trốn có thể bị xử lý hình sự

(PLO)- Người điều khiển phương tiện gây tai nạn, người có liên quan đến tai nạn bỏ chạy, không cấp cứu nạn nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 8-2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM (PC08), cho biết đơn vị vừa phối hợp truy tìm được ô tô khách và lái xe liên quan đến vụ tai nạn làm một người chết trên địa bàn quận Bình Tân.

Đây là xe khách được cho là đã bỏ trốn vì có liên quan đến vụ tai nạn làm chị PTT bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định xe khách biển số 51B-179.01 có liên quan đến vụ tai nạn nên xác minh, mời chủ xe, tài xế khách 51B-179.01 về cơ quan để tiếp tục điều tra, xác minh. Đồng thời đưa xe khách về tạm giữ tại kho xe của Phòng CSGT ĐB-ĐS.

Tại trụ sở công an, qua kiểm tra và khám dấu vết trên xe và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng lái xe khách đã thừa nhận có liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên.

Phòng CSGT cảnh báo, hành động bỏ trốn sau khi gây tai nạn hoặc có liên quan đến vụ tai nạn nhưng không ở lại hiện trường, không cấp cứu người bị tai nạn là hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện sự vô cảm sẽ bị điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo Phòng PC08, khoản 1, Điều 38 của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định về trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi xảy ra tai nạn giao thông. Theo đó, Người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn có trách nhiệm sau:

a) Dừng ngay phương tiện; giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

b) Ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất;

c) Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp (như người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu; Phải đưa người bị nạn đi cấp cứu nên phải rời hiện trường; Vì lý do bị đe dọa đến tính mạng) thì pháp luật cho phép những người này được rời khỏi hiện trường nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất.

Theo quy định tại Nghị định 100/2019, hành vi gây TNGT mà không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn thì sẽ bị xử phạt.

Cụ thể, đối với người điều khiển ô tô, xử phạt từ 16 triệu đến 18 triệu đồng, tước GPLX từ 5 đến 7 tháng; đối với người điều khiển xe gắn máy xử phạt từ 06 triệu đến 08 triệu đồng, tước GPLX từ 3 đến 5 tháng.

Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự năm 2015 có quy định tùy theo tính chất, mức độ hậu quả của vụ TNGT mà người điều khiển phương tiện gây tai nạn, người có liên quan đến vụ tai nạn bỏ chạy, không cấp cứu người bị tai nạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt tù.

Việc gây tai nạn bỏ chạy cũng phản ánh ý thức kém, ích kỷ và thiếu trách nhiệm của người lái xe. Phòng CSGT đề nghị người điều khiển phương tiện bỏ trốn sau khi gây tai nạn hoặc liên quan tai nạn.

Trong trường hợp cấp thiết, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của người bị nạn, những người có liên quan đến vụ tai nạn nhanh chóng đưa người bị thương đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời và trình báo ngay cho cơ quan công an trong thời gian sớm nhất.

NGUYỄN YÊN