Ngày 5-10, tin từ Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho hay Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp bắt giữ nhóm thanh thiếu niên dàn cảnh cướp tài sản tại một quán cà phê võng ở xã Hàm Ninh.

Từ trái qua: Phạm Văn Lý, Trần Hạo Nam, Nguyễn Ngọc Oanh và Quách Lê Tấn Tài tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, rạng sáng 4-10, một nhóm thanh thiếu niên vào quán cà phê võng ở ấp Bãi Vòng (xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc), rồi chia ra ngồi bàn, nằm vòng ở hầu hết các góc, phòng của quán.

Thấy nhân viên của quán lơ là, nhóm này đã sử dụng dao đem theo để khống chế, đe dọa cướp tài sản. Ngoài ra, nhóm này còn đập phá, hủy hoại tài sản của quán cà phê. Sau đó cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt ở hiện trường, thu thập chứng cứ và chưa đầy 24 giờ, công an đã bắt giữ bốn nghi can: Phạm Văn Lý (20 tuổi), Nguyễn Ngọc Oanh (16 tuổi), Trần Hạo Nam và Quách Lê Tấn Tài (cùng 15 tuổi, cùng ngụ TP Phú Quốc).

Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu các nhóm này thừa nhận hành vi.

Hiện công an đang tiếp tục truy bắt những người liên quan và công an cũng kêu gọi các đối tượng liên quan nhanh chóng đến công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

CHÂU ANH