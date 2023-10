(PLO)- Công an TP Tuy Hòa và Công an tỉnh Phú Yên triệt phá các nhóm cho vay lãi nặng với lãi suất đến 800%/năm.

Ngày 9-10, Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên cho hay cơ quan CSĐT Công an TP đã bắt giữ ba người để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đó là Nguyễn Hoàng Thiên (24 tuổi, ngụ tỉnh Hà Nam), Vũ Ngọc Duy, Vũ Quang Khoa (cùng 26 tuổi, đều ngụ Hà Nội).

Nhóm cho vay lãi nặng bị Công an TP Tuy Hòa bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, Công an TP Tuy Hòa phát hiện một nhóm người từ TP Hà Nội, tỉnh Hà Nam đến lưu trú trên địa bàn TP Tuy Hòa hoạt động cho vay lãi nặng, quảng cáo cho vay tài chính trên mạng xã hội Facebook với lãi suất thấp.

Sau đó, Công an TP Tuy Hòa xác lập chuyên án đấu tranh với một nhóm cùng hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TP và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 10-2022 đến 10, nhóm người trên đã cho nhiều người trên địa bàn TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, các huyện Phú Hòa, Tuy An vay hàng tỉ đồng với lãi suất 400 - 800%/năm.

Ngày 8-10, ban chuyên án quyết định phá án, thành lập năm tổ công tác đồng loạt ra quân bắt giữ 12 người trong chuyên án. Một tổ công tác với bảy cán bộ, chiến sĩ ra Hà Nam, Hà Nội bắt các nghi phạm trên.

*Cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này khởi tố bị can Bùi Anh Tuấn (34 tuổi), Nguyễn Trung Kiên (19 tuổi, cùng ngụ Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh (26 tuổi), Vũ Hoàng Giang (28 tuổi, cùng ngụ tỉnh Thái Nguyên) và Đỗ Văn Dũng (35 tuổi, ngụ trú Bắc Giang) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan CSĐT thực hiện bắt tạm giam Tuấn, Kiên, Tuấn Anh và Giang. Riêng bị can Dũng được cho tại ngoại do đang một mình nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Ba nghi phạm cho vay lãi nặng bị bắt giữ. Ảnh: CÔNG AN PHÚ YÊN

Trước đó, lực lượng Công an Phú Yên phát hiện băng nhóm do Bùi Anh Tuấn cầm đầu hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh.

Tuấn bàn bạc, thống nhất với Tuấn Anh, Kiên, Giang, Dũng lập các tài khoản trên mạng Facebook để quảng cáo cho vay vốn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Bùi Anh Tuấn cùng đồng phạm đã cho chín người ở Phú Yên vay hơn 1,3 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 320 triệu đồng.

