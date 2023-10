PV GAS hướng tới Đại hội Công đoàn Dầu Khí Việt Nam lần thứ VII

Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của đoàn viên công đoàn, người lao động Dầu khí nói chung và người lao động PV GAS nói riêng. Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 5 và 6-10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam (DKVN) được tổ chức với phương châm hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, nêu cao vai trò, sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; cổ vũ đoàn viên, người lao động Dầu khí phát huy trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Để góp phần vào công tác xây dựng văn kiện cho Đại hội Công đoàn DKVN lần thứ VII, Công đoàn PV GAS đã tuyên truyền và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi cho dự thảo văn kiện tới các công đoàn cơ sở; cũng như triển khai, đốc thúc việc góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tham dự Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn đại biểu Công đoàn PV GAS gồm 15 người, mang theo ý chí và nguyện vọng của gần 3.000 đoàn viên, người lao động PV GAS. Tại Đại hội, Đoàn PV GAS sẽ có tham luận “Đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động, chỉ đạo hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng và xây dựng văn hóa an toàn tại đơn vị”.

PV GAS đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội IV Công đoàn PV GAS, tiến tới Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Những chương trình hưởng ứng đều đa dạng, sôi động, có nội dung thiết thực và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người PV GAS. Đặc biệt, Công đoàn PV GAS là một trong 5 công đoàn trực thuộc được vinh danh tiêu biểu xuất sắc trong Hội nghị tổng kết Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Công đoàn Dầu Khí tổ chức.

Chúc mừng người lao động Dầu khí xuất sắc nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng

PV GAS cũng đã hưởng ứng các hoạt động chào mừng Tuần lễ Văn hóa Dầu khí do công đoàn ngành tổ chức: tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu online “Tôi yêu Petrovietnam”; đạt giải Đặc biệt tại Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát những người đi tìm lửa” khu vực phía Nam; đạt nhiều giải quan trọng trong giao hữu thể thao phía Bắc…

Tiếp nối hoạt động của Tuần lễ Văn hóa Dầu khí, PV GAS còn tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 33 năm ngày thành lập PV GAS, đồng thời phối hợp tuyên truyền Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam như Hội thao PV GAS 2023 với 5 bộ môn thi đấu; hàng loạt các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng ở khắp mọi miền đất nước; các chương trình chăm lo đời sống cho người lao động, giao lưu với các công đoàn bạn trong và ngoài ngành; treo băng rôn, biểu ngữ chào mừng Đại hội tại trụ sở PV GAS và đơn vị; thực hiện truyền thông rộng rãi trên các kênh thông tin, kêu gọi thay ảnh đại diện facebook cá nhân với khung Chào mừng Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam…

Hoạt động công đoàn tại PV GAS phong phú, thiết thực, tạo hiệu quả đóng góp cho doanh nghiệp và cộng đồng

Phát huy tinh thần của Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn PV GAS kêu gọi toàn thể đoàn viên, người lao động PV GAS cùng nhau thấm nhuần và quảng bá phương châm của Đại hội “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, góp phần xây dựng tinh thần hào hứng, phấn khởi trong mỗi đoàn viên, người lao động, gửi tới đại hội những lời chúc thành công tốt đẹp.

