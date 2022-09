Quận 3, TP.HCM: Xử trực tuyến bị cáo ở Củ Chi, gỡ vướng công tác trích xuất

(PLO)- Từ năm 2019, do chưa xây dựng nhà tạm giữ nên Công an quận 3 gửi bị can, bị cáo tại Trại giam Chí Hòa. Hành lang pháp lý cho phép xét xử trực tuyến đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho TAND quận 3 trong công tác xét xử các vụ án hình sự.

Ngày 19-9, TAND quận 3 (TP.HCM) mở ba phiên tòa hình sự đầu tiên được xét xử theo hình thức trực tuyến. Phiên tòa được diễn ra tại hai điểm cầu bao gồm: điểm cầu trung tâm tại trụ sở TAND quận 3 và điểm cầu thành phần tại Trại giam Chí Hòa (T30). Hai đầu cầu được trang bị các thiết bị hiện đại nên việc xét xử có chất lượng hình ảnh, âm thanh cao và được duy trì ổn định liên tục. Quá trình xét xử diễn ra thuận lợi và đảm bảo được thủ tục tố tụng. Ba phiên xử xét xử các bị cáo bị truy tố về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Chủ tọa phiên tòa là Chánh tòa Hình sự TAND quận 3 Nguyễn Hoài Nam Phương cùng các hội thẩm nhân dân hợp thành HĐXX tại đầu cầu trung tâm. Cùng với đó, đại diện VKSND quận 3 là ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó viện trưởng VKSND quận 3. Phiên tòa trực tuyến đầu tiên được tiến hành trực tiếp bởi lãnh đạo các cơ quan tố tụng nhằm rút kinh nghiệm và xây dựng chương trình tập huấn chuyên sâu về phiên tòa trực tuyến cho thẩm phán và kiểm sát viên tiến hành trong các phiên tòa về sau. Kết quả phiên xử, HĐXX đồng tình với cáo trạng truy tố và tuyên phạt Lê Hoàng Bảo 11 năm 6 tháng về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý; Phan Văn Tân hai năm sáu tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý và Ong Văn Bé chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Trao đổi sau phiên toà, lãnh đạo TAND quận 3 cho biết Nghị quyết 33/2021/QH15 và Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ban hành trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp và công tác trích xuất bị cáo để xét xử tại TAND quận 3 gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2019, do chưa xây dựng nhà tạm giữ nên Công an quận 3 gửi bị can, bị cáo tại Trại giam Chí Hòa. Hành lang pháp lý cho phép xét xử trực tuyến đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho TAND Quận 3 trong công tác xét xử các vụ án hình sự. Với những tác động tích cực từ hoạt động xét xử trực tuyến, trong thời gian sắp tới xét xử theo hình thức trực tuyến trở thành xu hướng mới và sẽ trở nên phổ biến hơn trong công tác xét xử của toàn hệ thống TAND. HOÀNG YẾN