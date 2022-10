Quán bar vẫn rầm rộ đón khách dù đã bị đình chỉ hoạt động

(PLO)- Mặc dù đang bị đình chỉ hoạt động nhưng quán bar Distrist K ở quận 1, TP.HCM, vẫn mở cửa đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày.

Đến khuya 5-10, Công an quận 1, TP.HCM và Công an phường Bến Thành mới hoàn tất việc lập biên bản đối với vi phạm của quán bar District K (đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành).

Quán bar này vẫn ngang nhiên hoạt động rầm rộ dù đang bị đình chỉ do vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Trước đó, vào cuối tháng 9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã công bố danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm an toàn PCCC và an ninh trật tự. Trong số này có Công ty TNHH nhà hàng cà phê Distrist K (quán bar Distrist K).

Tuy nhiên, nhiều người dân sống ở khu vực phản ánh với báo Pháp Luật TP.HCM về việc quán này vẫn ngang nhiên hoạt động.

Ghi nhận của PV vào 21 giờ 10 ngày 4-10, quán Distrist K vẫn mở cửa đón khách. Từ ngoài cổng, hàng chục nhân viên của quán đứng trên đường đon đả chào mới, đón khách vào trong quán.

Theo ghi nhận, nhà hàng này có diện tích khoảng 800 m2, sức chứa khoảng 400 khách. Bên trong quán, hàng trăm người ngồi chen chúc ở các dãy bàn được bố trí sát nhau lắc lư, nhảy múa theo tiếng nhạc inh ỏi. Càng về khuya, lượng khách đổ vào quán để vui chơi càng tăng.

Đến khoảng 22 giờ, quán không còn chỗ ngồi, khách đến quán phải xếp hàng dài chờ bàn trống ở khu vực cửa ra vào.

Trong ngày 5-10, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ UBND phường Bến Thành để tìm hiểu thông tin.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Triều, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, cho biết cơ sở này bị đình chỉ hoạt động không có thời hạn do vi phạm về PCCC. Theo bà Triều, phường thường xuyên có các báo cáo với cấp trên về các vấn đề liên quan. Đối với trường hợp quán Distrist K bị đình chỉ hoạt động do vi phạm PCCC, bà Triều cho hay “không thể thông tin rõ và chính xác”!

“Đơn vị ban hành quyết định là Công an quận 1, đơn vị đề xuất TP ban hành quyết định xử phạt cơ sở này cũng là Công an quận 1” - bà Triều nói và đề nghị PV liên hệ Công an quận 1 để được trả lời cũng như đảm bảo công tác phát ngôn.

Cùng ngày, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của PV, ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND quận 1, cho hay đã nắm thông tin trên và đang giao Công an quận 1 tham mưu xử lý, đồng thời sẽ thông tin sau khi có kết quả.

Tối 5-10, quán Distrist K vẫn hoạt động rầm rộ và đón một lượng lớn khách vào vui chơi. Việc đón khách thậm chí lan ra giữa đường Thủ Khoa Huân.

21 giờ 37 phút, Công an quận 1 và Công an phường Bến Thành tổ chức kiểm tra quán bar District K.

Thời điểm kiểm tra, bên trong quán bar này có lượng khách lên đến hàng trăm người. Tại đây, lực lượng chức năng đã giải thích, yêu cầu nhà hàng vận động khách ra về để đóng cửa.

“Quán này đang bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động. Chúng tôi đã yêu cầu quản lý, nhân viên quán đến giải thích để mời khách về hoặc sang quán khác, đồng thời yêu cầu quán đóng cửa” - đại diện Công an phường Bến Thành nói.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản về vi phạm của quán Distrist K vì hoạt động khi đang bị đình chỉ do vi phạm PCCC. Quản lý quán cho biết đã tiếp thu và sẽ rút kinh nghiệm.

Đình chỉ 11 cơ sở, tạm đình chỉ 50 cơ sở Trong danh sách các cơ sở vừa bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt đông, công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP.HCM đã tổng kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar và các cơ sở tính chất hoạt động tương tự trên địa bàn TP.HCM. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản nhiều cơ sở vi phạm an toàn PCCC. Trong 11 cơ sở bị đình chỉ hoạt động có 7 cơ sở vi phạm an ninh trật tự và 4 cơ sở vi phạm về PCCC, gồm một cơ sở ở quận 1; năm cơ sở ở quận 8; một cơ sở ở quận 10; một cơ sở ở quận 12; một cơ sở ở quận Gò Vấp; một cơ sở ở Tân Phú và một cơ sở ở Củ Chi. Trong 50 cơ sở tạm đình chí có 7 cơ sở tạm đình chỉ một phần và 43 cơ sở tạm đình chỉ toàn bộ công trình. Cụ thể, hai cơ sở ở quận 1, ba cơ sở ở quận 5, ba cơ sở ở quận 6, một cơ sở ở quận 7, bảy cơ sở ở quận 10, 22 cơ sở ở Gò Vấp, sáu cơ sở ở Bình Tân, một cơ sở ở Tân Phú, hai cơ sở ở Củ Chi và ba cơ sở ở Bình Chánh. Ngoài ra, 83 cơ sở có tính chất hoạt động tương tự dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn TPHCM xin tạm ngưng hoạt động.

NGUYỄN YÊN