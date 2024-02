Quận Bình Tân: Sáng kiến, sáng tạo để đạt nhiều kết quả trong Đề án 06

Chiều 28-2, UBND quận Bình Tân, TP.HCM, tổ chức hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn quận và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Ngô Thuận Lăng, Phó Trưởng Công an quận Bình Tân, cho biết thực hiện Đề án 06, quận đã hoàn thành cấp CCCD gắn chip cho toàn bộ nhân khẩu đủ điều kiện trên địa bàn (338.718/338.718 nhân khẩu thường trú và 218.658/218.658 nhân khẩu tạm trú).

Đồng thời, quận cũng hoàn thành và đạt kết quả cao trong chiến dịch cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2.

Quận cũng triển khai 17/27 mô hình điểm với 11/11 cơ sở y tế chuyển đổi số; 33/33 chung cư thực hiện mô hình “Tổ Đề án 06 và công nghệ số chung cư”.

Trên địa bàn quận đã phát triển gần 3.900 điểm chấp nhận thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, tập trung tại trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Quận đã cấp chữ ký số cho 27 đơn vị và 567 cán bộ công chức, viên chức thuộc quận, 5.570 chữ ký điện tử cá nhân cho công dân trong độ tuổi từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn quận...

Bên cạnh những mặt làm được, Thượng tá Ngô Thuận Lăng, Phó Trưởng Công an quận Bình Tân, cũng cho biết chất lượng đường truyền, hạ tầng internet, phục vụ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho người dân chưa ổn định. Có thời điểm việc nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Tỉ lệ kích hoạt, sử dụng tài khoản VNeID của công dân còn hạn chế do tội phạm lừa đảo qua mạng Internet, mạng xã hội… hoạt động mạnh khiến người dân e ngại, lo sợ lộ lọt thông tin, mất tiền...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt khẳng định Đề án 06 là thành phần quan trọng của chương trình chuyển đổi số. Đây cũng là việc nếu không có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt thì khó có thể đạt được kết quả theo mục tiêu đã đề ra.

Ông Nguyễn Minh Nhựt khẳng định quận Bình Tân sẽ tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức; đổi mới tư duy trong thực hiện chuyển đổi số.

Theo ông Nhựt, khó nhất trong công tác triển khai Đề án 06 là vấn đề máy móc và việc tương tác với người dân. “Đây là chiến dịch, cần cả hệ thống chính trị cùng làm và phải tạo được sự hỗ trợ, đồng thuận từ người dân” – ông Nhựt nói và cho biết giai đoạn đầu thực hiện, quận có dân số đông, nhiều chỉ tiêu đưa ra phải thực hiện nhanh nên rất vất vả, đòi hỏi cán bộ, công chức phải sáng kiến, sáng tạo.

Chủ tịch UBND quận Bình Tân đề nghị các cơ quan, đơn vị khi gặp khó khăn phải mạnh dạn có sáng kiến, sáng tạo để thực hiện thành công Đề án 06, đạt chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Đi vào một số nhiệm vụ cụ thể, ông Nguyễn Minh Nhựt giao các phòng, ban rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình chuyển đổi số, cải cách hành chính, Đề án 06 đã đề ra giai đoạn 2021 – 2025. Từ đó, chủ động, khẩn trương đề xuất các nội dung phải thực hiện trong năm 2024, 2025, đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời với các chương trình của TP.

"Phải xác định lộ trình thực hiện theo từng tháng, quý, năm và hệ thống các nội dung thực hiện, đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm” để kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện, giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn" - ông Nhựt chỉ đạo.

Công an quận Bình Tân được giao đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, rà soát, thu thập, cập nhật, đồng bộ 100% nhân khẩu thường trú, nhân khẩu thực tế đang cư trú.

Theo Chủ tịch Nguyễn Minh Nhựt, tỉ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến chưa đạt cao như kỳ vọng chủ yếu do thói quen, người dân chưa hiểu hết tiện ích của dịch vụ này. Do vậy, ông đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền vấn đề này.

Ông cũng đặc biệt đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu cùng với tinh thần chủ động của công chức, viên chức đề xuất các giải pháp thực thi tốt nhiệm vụ…

Khẩn trương cấp chữ ký số cho người dân

Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Phạm Thị Ngọc Diệu nhìn nhận qua hai năm thực hiện, dù còn một số khó khăn nhưng hiệu quả tích cực của Đề án 06 đã thực sự lan toả trong người dân.

Từ đó, bà đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm sạch các dữ liệu bởi đây là việc làm thường xuyên.

Trong thực hiện cấp chữ ký số cho người dân, bà cho biết việc cấp miễn phí sẽ thực hiện đến cuối tháng 9-2024, do đó bà đề nghị Quận Đoàn phối hợp, sàng lọc danh sách người từ đủ 15 tuổi trở lên, có lộ trình cấp chữ ký số cho người dân đủ điều kiện.

Bà Phạm Thị Ngọc Diệu cũng cho biết hiện nay người dân khi đến sao y điện tử gặp khó khăn khi chưa tích hợp ứng dụng VNeID vào tài khoản dịch vụ công. Do vậy, bà gửi gắm nội dung này đến Công an quận để có nghiên cứu, đề xuất với Công an TP, tạo thuận tiện cho người dân.