Quận đầu tiên của TP.HCM không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo

(PLO)- Thông qua rà soát thực tế 14 phường, đoàn phúc tra công bố quận 5 đã đảm bảo hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo trước thời hạn 2 năm.

Sáng 31-8, UBND quận 5 phối hợp cùng đoàn Ban chỉ đạo Giảm nghèo TP tổ chức thực hiện phúc tra, rà soát thực tế những kết quả đạt được trong kế hoạch xóa hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn địa bàn quận.

Khai mạc buổi lễ, đại diện đoàn phúc tra TP phổ biến về nội dung và cách tiến hành phúc tra; thông báo việc chia đoàn phúc tra tại từng phường.

Cụ thể, đoàn phúc tra TP chia làm 14 tổ công tác, mỗi tổ gồm từ 8 đến 13 thành viên trực tiếp đi thực tế rà soát, lấy thông tin từ 3 nhóm đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ dân trên địa bàn 14 phường. Sau đó, đối chiếu với kết quả do UBND quận 5 thực hiện từ Chương trình đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Sau đó, tổ công tác đến hộ dân và đánh giá việc giảm nghèo, thoát nghèo của từng hộ dựa trên mức thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản 5 chiều (y tế, giáo dục và đào tạo, việc làm – bảo hiểm xã hội, điều kiện sống và thu nhập) và 10 chỉ số thiếu hụt (dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, tiếp cận việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở, nguồn nước sinh hoạt, thu nhập và người phụ thuộc).

Qua 1 ngày làm việc, 14 tổ phúc tra thành phố đã tiến hành khảo sát thực tế được 736 hộ (176 hộ nghèo và 233 hộ cận nghèo, 336 hộ dân) tại 14 phường, bước đầu đánh giá công tác giảm nghèo tại từng phường đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hộ nghèo giảm 122 hộ, tỷ lệ 0,32% so với tổng hộ dân (đạt 229% so với chỉ tiêu kế hoạch). Hộ cận nghèo giảm 153 hộ, tỷ lệ 0,4% so với tổng hộ dân (đạt 308% so với chỉ tiêu kế hoạch). 82% hộ nghèo, hộ cận nghèo có mức thu nhập bình quân trên 40.000.000 đồng/người/năm.

Điển hình gia đình ông Lưu Tinh (57 tuổi, dân tộc Hoa, ngụ phường 8, quận 5) gồm 3 người: vợ, chồng và con gái. Năm 2021, tổng thu nhập của gia đình ông Lưu Tinh là 36.500.000 đồng/người/năm, thiếu hụt các dịch vụ cơ bản (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội), xếp vào diện hộ cận nghèo của phường.

Nguyên do bản thân ông Lưu Tinh mắc bệnh ung thư gan, phải nghỉ việc ở nhà để điều trị. Cuộc sống ngày càng khó khăn do tiền thuốc chữa bệnh ngày càng cao và cùng lúc đó phải lo tiền học cho con. Tưởng lâm vào bế tắc, ông may mắn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời từ UBND phường 8, quận 5. Phường đã giới thiệu ông làm công việc ngoài giờ (bảo vệ trực đêm), vợ ông được tăng cường thêm 3 nơi làm việc, con ông được cấp học bổng đến trường...Hiện tại, thu nhập bình quân của đã tăng lên 61.032.000 đồng/người/năm, gia đình ông Lưu Tinh thoát diện hộ cận nghèo.

Gia đình chị Phạm Thị Thu Hạnh (ngụ phường 3, quận 5) thuộc diện hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cuộc sống gia đình luôn bấp bênh với thu nhập chính dựa vào xe bán bánh mì cũ kỹ. Năm 2021, chị Hạnh được chính quyền phường 3 tiếp cận nguồn vốn giảm nghèo, cùng lúc đó chị em Hội liên hiệp phụ nữ phường tạo điều kiện sắm sửa dụng cụ buôn bán hiện đại hơn, từ đó cuộc sống trở nên khấm khá hơn trước.

Sau những cố gắng vươn lên và sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền phường, chị Hạnh chính thức thoát nghèo. Từ đó đến nay, chị luôn là tấm gương điển hình nỗ lực thoát nghèo, 2 con được học hành tử tế, thu nhập từ 38.000.000 đồng/năm tăng lên 54.000.000 đồng/năm.

Kết thúc buổi phúc tra, đoàn Ban chỉ đạo Giảm nghèo TP công bố kết quả quận 5 đã đảm bảo hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo trước thời hạn 2 năm so với kế hoạch đề ra.

Thường trực ban chỉ đạo Giảm nghèo TP quán triệt quận 5 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền các chính sách về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và tiếp tục thực hiện các giải pháp để hỗ trợ hộ thoát nghèo bền vững.

Kết thúc phúc tra, UBND quận 5 sẽ tiến hành niêm yết kết quả phúc tra trên toàn địa bàn trong 30 ngày và đề nghị thành phố ban hành quyết định công bố quận không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều TP giai đoạn 2021 – 2025.

QUỐC HƯƠNG