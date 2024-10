Quan hệ Việt Nam-Qatar là không có giới hạn 31/10/2024 21:55

Sáng 31-10 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhà nước Qatar, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm, trao đổi sâu rộng với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohamed bin Abdurahman Al Thani.

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohamed bin Abdurahman Al Thani hoan nghênh và khẳng định chuyến thăm chính thức Qatar của Thủ tướng Phạm Minh Chính là dấu mốc quan trọng, tạo xung lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển lên một giai đoạn mới sâu rộng hơn. Ảnh: VGP

Quan hệ hai nước hơn 30 năm qua có nhiều biến chuyển tích cực

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Qatar tổ chức thành công các sự kiện quốc tế lớn, như World Cup 2022 và gần đây là Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác đối thoại kinh tế (ACD) lần thứ 3, góp phần nâng cao vai trò, vị thế và tiếng nói của Qatar tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng đánh giá cao tầm nhìn, tư duy, cách thức quản trị và phát triển đất nước Qatar và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Qatar trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Trong bầu không khí cởi mở và chân thành, hai Thủ tướng khẳng định coi trọng vai trò, vị trí của mỗi nước tại mỗi khu vực; bày tỏ vui mừng quan hệ hai nước trong hơn 30 năm qua đã có những bước tiến tích cực. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo cho rằng quan hệ kinh tế, thương mại còn chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp cũng như tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của mỗi nước.

Cùng thống nhất quan hệ Việt Nam-Qatar đã bước vào một giai đoạn mới sâu sắc và toàn diện hơn, để đáp ứng nhu cầu và khai thác tiềm năng hợp tác giữa hai nước, hai Thủ tướng đã trao đổi và nhất trí sớm nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Để đạt mục tiêu này, hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một trụ cột quan trọng.

Hai bên nhất trí phối hợp, đa dạng hóa và tạo điều kiện cho các mặt hàng trao đổi thương mại thế mạnh của nhau như nông sản, thủy sản, giày dép, dệt may... của Việt Nam và năng lượng, hóa chất của Qatar.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Qatar hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ, đầu tư sản xuất chế biến, qua đó góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho Qatar và đóng góp vào gia tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước.

Nghiên cứu thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương cũng như giữa Việt Nam với Qatar cũng như giữa Việt Nam Hội đồng hợp tác các nước vùng Vịnh (GCC) trong thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng "thời gian" và "trí tuệ", mong muốn các quỹ đầu tư Qatar tăng cường hơn nữa đầu tư vào Việt Nam. Trong đó trọng tâm là các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, năng lượng, cảng biển, sản xuất và chế biến nông, thủy sản... Việt Nam cam kết luôn hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để các quỹ đầu tư, doanh nghiệp Qatar đầu tư kinh doanh thuận lợi, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí an ninh-quốc phòng, trong đó có an ninh mạng cần trở thành trụ cột trong các lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác song phương. Ngoài ra còn có hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu...

Nhất trí tầm quan trọng của giao lưu nhân dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Qatar tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Qatar. Hai bên sẽ xem xét đàm phán hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông để tạo điều kiện thuận lợi cho di chuyển giữa người dân hai nước.

Quốc vương Qatar: Không có giới hạn nào trong quan hệ với Việt Nam

Cùng ngày, tại Doha, Qatar, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành công nổi bật của Qatar dưới sự lãnh đạo anh minh, sáng suốt của Quốc vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, đưa Qatar phát triển nhanh và bền vững, có vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế - Ảnh: VGP

Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ luôn ấn tượng với câu nói của Quốc vương "Quan hệ Việt Nam-Qatar là không có giới hạn", thể hiện sự quan tâm, tình cảm của Quốc vương dành cho Việt Nam, cũng như quan hệ hai nước.

Nhấn mạnh tình cảm sâu sắc cũng như khẳng định không có giới hạn nào trong quan hệ với Việt Nam, Quốc vương Qatar cho rằng bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai bên cần tăng cường mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng… và Qatar sẵn sàng đẩy mạnh hơn đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới.

Qatar luôn mở cửa cho các hoạt động hợp tác với Việt Nam, Quốc vương đề nghị hai bên cùng tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác chung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quốc vương Qatar tiếp tục quan tâm, ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Qatar, hiện thực hóa quyết tâm và cam kết của lãnh đạo hai bên, trong đó xem xét sớm đàm phán và ký kết các văn kiện quan trọng, tạo khung pháp lý vững chắc cho hợp tác song phương.

Có thể kể đến như Hiệp định Thương mại tự do, hoặc Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện, Hiệp định Bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng giữa hai nước; thúc đẩy quỹ đầu tư Qatar đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, hạ tầng y tế, hạ tầng giáo dục…