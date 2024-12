Quân khu 7 có nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình Xuân Chiến sĩ 2025 30/12/2024 15:24

(PLO)- Chương trình Xuân Chiến sĩ sẽ tổ chức tại Long An với nhiều hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội và tình cảm tri ân sâu sắc của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Ngày 30-12, Quân khu 7 tổ chức gặp mặt báo chí cung cấp thông tin chương trình Xuân Chiến sĩ lần thứ 10 năm 2025.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì gặp mặt.

Tham dự gặp mặt có thủ trưởng các cơ quan Quân khu; Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Chương trình Xuân Chiến sĩ năm 2025 sẽ diễn ra tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An vào ngày 17-1-2025 do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An Tổ chức, đây là nơi ra đời của lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10-12-1945).

Chương trình gắn với nhiều hoạt động ý nghĩa gồm: Lễ dâng hương tại Bia truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 và Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Long An (xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ); khánh thành điểm trường mầm non, 7 căn nhà tình nghĩa quân dân; tổ chức “Chợ xuân 0 đồng – Lan tỏa yêu thương”; tổ chức các gian hàng giới thiệu các sản phẩm, đặc sản của địa phương, các trò chơi dân gian, văn nghệ đờn ca tài tử, trưng bày mâm ngũ quả...

Điểm nhấn của Xuân chiến sĩ năm 2025 là chương trình nghệ thuật với chủ đề "Tráng ca Vàm Cỏ Đông" do Đoàn văn công Quân khu 7; Báo - Truyền hình Quân khu 7 và Đài PT-TH tỉnh Long An phối hợp thực hiện.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 nhấn mạnh, chương trình Xuân Chiến sĩ là một hoạt động thường niên, được Bộ tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tại các địa bàn biên giới, biển đảo mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Quân khu 7 tổ chức gặp mặt báo chí cung cấp thông tin chương trình Xuân Chiến sĩ lần thứ 10 năm 2025. Ảnh: P.ĐIỀN

Chương trình mang ý nghĩa chính trị - xã hội và tình cảm tri ân sâu sắc của lực lượng vũ trang Quân khu 7, góp phần nhân rộng, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Chương trình năm 2025 cũng mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10-12-1945_10-12-2025).

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp tăng cường tuyên truyền về hoạt động có ý nghĩa này bằng các tin, bài, phóng sự để lan tỏa mục đích, ý nghĩa của chương trình Xuân Chiến sĩ lần thứ 10 năm 2025.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, góp phần tạo sự quan tâm của dư luận, đồng hành của các doanh nghiệp, mạnh thường quân tạo nên sức mạnh tổng hợp chăm lo chu đáo nhất đến bộ đội và nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán 2025.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Huệ tham mưu, đề xuất địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung bảo đảm tiến độ thời gian quy định.

Song song đó, xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức tuyên truyền sâu rộng, quảng bá hình ảnh, nội dung chương trình trên các phương tiện truyền thông, các nền tảng mạng xã hội.