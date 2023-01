Quán quân 'Gương mặt truyền hình 2022' gây xúc động về câu chuyện người cha công nhân

(PLO)- Ngoài sự chỉn chu, chuyên nghiệp trong cách dẫn, Trọng Hiền còn gây xúc động bởi câu chuyện truyền cảm hứng và trở thành quán quân 'Gương mặt truyền hình 2022'.

Là giọng dẫn quen thuộc trên XONE Radio, Trọng Hiền được biết đến với lối dẫn tự nhiên, nhiều cảm xúc. Tại Gương mặt truyền hình 2022, anh nhanh chóng được chú ý khi có màn thể hiện nổi bật cuộc thi và xuất sắc vượt qua hàng trăm ứng viên để trở thành Quán quân.

Hành trình khẳng định bản thân

Tại vòng casting cuộc thi, với lợi thế là một phát thanh viên, Trọng Hiền nhanh chóng gây ấn tượng bởi phong thái tự tin nhất là khi anh nhận mình là Quán quân Gương mặt truyền hình 2022.

Phần thi của Trọng Hiền nhận được những nhận xét "có cánh" của 3 gương mặt truyền cảm hứng là Lan Nhi, Phạm Thanh, Trung Hậu và chính thức ghi danh vào Top 24 để học hỏi và trau dồi thêm nhiều kỹ năng tại nhà chung.

Sau khi được trải nghiệm các hợp phần, Trọng Hiền nhận ra để có thể phát triển trong nghề truyền hình thì điều quan trọng hơn hết là phải lắng nghe và thay đổi. Ngoài ra, anh còn là một người luôn tiếp thu học hỏi và vận dụng kiến thức tốt để tạo sự khác biệt.

Trong quá trình đào tạo, Trọng Hiền còn biết cách chinh phục khán giả bằng nhiều sản phẩm chỉn chu, đầu tư tâm huyết của mình. Nam MC đã cho ra đời hàng loạt chương trình podcast, talkshow về các đề tài đang được quan tâm.

Thông qua những sản phẩm trên phần nào khán giả cũng thấy được khả năng của Trọng Hiền trong lĩnh vực truyền hình. Đó cũng là điểm khác biệt của anh so với các ứng viên còn lại.

Với ngoại hình sáng cùng những kỹ năng được trang bị sau một khoảng thời gian ở nhà chung và từ thành công trong vai trò Đại sứ Tuần lễ Du lịch TP.HCM 2022, Trọng Hiền tiếp tục vượt qua hàng trăm profile đề cử, sau đó được Sở Du Lịch TP.HCM và nhà sản xuất Apex Multimedia lựa chọn xuất hiện trong phim ngắn quảng bá 100 điều thú vị TP. HCM giúp hình ảnh của anh đến gần hơn với khán giả.

Không chỉ vậy mà ở những thử thách của Gương mặt truyền hình, Trọng Hiền cũng thể hiện bản lĩnh và sự ứng biến nhạy bén trong tập đối thoại cùng HLV Lê Đăng Khoa. Từ đó chiếm trọn cảm tình của anh và nhận được một sự lựa chọn để vào thẳng đêm chung kết.

Tỏa sáng tại đêm Final Voice

Tại đêm chung kết Gương mặt truyền hình 2022, sau phần thi "6 giác quan và nghề dẫn" của Top 12, giây phút hồi hộp và kịch tính nhất của chương trình khi 3 mentor quyền lực của mùa giải đã lần lượt gọi tên Top 6. Chàng Host Radio Trọng Hiền đã được huấn luyện viên Thúy Vân lựa chọn bên cạnh ứng viên Kim Đô, Quản Hân, Nhật Hà, Quốc Đạt và Quốc Trí.

Tại vòng thi truyền cảm hứng, Trọng Hiền đã thật sự bùng nổ bởi câu chuyện truyền cảm hứng từ những điều bình dị nhưng rất đời... Đặc biệt là khoảnh khắc anh chia sẻ về ba và gia đình của mình.

Anh chàng đã khiến cả trường quay nghẹn ngào khi kể và tri ân người cha làm công nhân cấp thoát nước - một công việc vất vả và đáng được tôn vinh. Thông qua câu chuyện của mình, Trọng Hiền đã đem đến nguồn cảm hứng từ giá trị lao động, anh chàng khẳng định mỗi ngành nghề đều đáng quý và đáng được trân trọng.

Hành trình của Trọng Hiền tại Gương mặt truyền hình 2022 đã chứng minh một người dẫn chương trình hay không chỉ cần ngoại hình sáng, giọng nói chuẩn mà hơn hết phải đong đầy cảm xúc và trải nghiệm để truyền tải thông điệp đến khán giả bằng cả trái tim của mình.

Có tổng hòa các yếu tố trên, Trọng Hiền xứng đáng để tỏa sáng và đạt được danh hiệu cao tại Gương mặt truyền hình 2022.

Sau 4 tháng diễn ra đầy sôi nổi, Gương mặt truyền hình 2022 đã chính thức khép lại với đêm chung kết “Final Voice” đầy cảm xúc. Cô nàng diễn viên, Á hậu Quản Hân và chàng tiếp viên trưởng Quốc Trí đã xuất sắc giành vị trí Á quân. Top 5 chung cuộc thuộc về chàng MC Quốc Đạt, MC Kim Đô và cô nàng đa tài Đỗ Nhật Hà.

The TVFACE đã đưa show truyền hình thực tế về nghề MC vượt khỏi những chuẩn mực truyền thống, trở thành show truyền hình hấp dẫn và ngang tầm với nhiều lĩnh vực giải trí hiện đại.

Bên cạnh đó chương trình còn có các giải thưởng phụ như Best Face - Gương mặt ấn tượng thuộc về ứng viên Huỳnh Kiều Loan, Best Profile thuộc về ứng viên Đỗ Nhật Hà, Best Content thuộc về ứng viên Nguyễn Gia Thịnh, Best Viral thuộc về ứng viên Trương Tấn An, Voice Talent thuộc về ứng viên Giang Thái. Cùng với đó là sự vinh danh người có nhiều cống hiến cho thương hiệu Gương mặt truyền hình thông qua giải Dedication Award - Giải thưởng cống hiến thuộc về MC - BTV Phan Trung Hậu.

Đặc biệt chưa từng có trong các mùa giải Gương mặt truyền hình là sự xuất hiện ấn tượng của Nguyễn Nhị Lan Nhi - quán quân Gương mặt truyền hình 2018 với phần Final Voice đầy cảm xúc.

Đảm nhận vị trí quán quân trong suốt hơn 4 năm qua, Nguyễn Nhị Lan Nhi đã hoàn thành tốt vai trò của mình và cống hiến cho nghề MC, cho lĩnh vực truyền hình khi trở thành Biên tập viên chính thức của Đài truyền hình TP.HCM.

Tập phát sóng tổng kết hành trình "Trái tim nói" của các ứng viên sẽ lên sóng trên kênh HTV9 vào lúc 21h tối nay, 14-1, hứa hẹn một đêm Final Voice đầy cảm xúc.

HÀ NGUYỄN