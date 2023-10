Quảng Bình: Có tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung

Trong hai ngày 29 và 30-9, Tổ công tác số 5, Bộ Công an, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình cùng công an các địa phương triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, tổ công tác đã triển khai xử lý tại các địa bàn gồm thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch; thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh; tuyến đường Quang Trung, TP Đồng Hới.

Tổ công tác kiểm tra các phương tiện tại TP Đồng Hới. Ảnh: BẢO THIÊN

Tổ công tác đã tổng kiểm soát 4.354 phương tiện (2.272 ô tô và 2.082 mô tô), trong đó phát hiện 69 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Phần lớn, các phương tiện đều chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Ghi nhận của PV, trong ngày 30-9, tại đường Quang Trung, TP Đồng Hới, lượng phương tiện lưu thông qua tuyến đường rất nhiều. Quá trình kiểm tra được tổ công tác thực hiện nhanh, đảm bảo an toàn, không làm ảnh hưởng lưu thông trên tuyến.

Tổ công tác đã lập biên bản hàng chục trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh: BẢO THIÊN

Quá trình kiểm tra, đã có các phương tiện mô tô, ô tô vi phạm mức kịch khung (vượt quá 0,4 mg/l khí thở) như người điều khiển mô tô 73F1-396.xx vi phạm 1,124 mg/l khí thở; ông Đào Văn V điều khiển mô tô BKS 38B1-151.xx vi phạm 0,655 mg/l khí thở; ông Phạm Chí N điều khiển mô tô 73B1-265.xx vi phạm 0,536 mg/l khí thở.

Cũng trong ngày 30-9, tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, Tổ công tác phát hiện tài xế điều khiển ô tô tải mang BKS 73C-081.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức trên 0,6 mg/l khí thở.

Sau khi phát hiện các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, Tổ công tác đã lập biên bản xử lý vi phạm theo quy định.

BẢO THIÊN