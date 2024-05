Quảng Bình: Phát hiện thi thể cụ bà 90 tuổi trên QL1A 21/05/2024 14:04

Ngày 21-5, một lãnh đạo UBND xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, vừa nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một cụ bà 90 tuổi tử vong trên Quốc lộ 1A trong tình trạng thi thể biến dạng.

Nạn nhân là bà HTT (90 tuổi, ngụ tại thôn Mốc Định, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy).

Người dân phát hiện thi thể biến dạng của bà T trên QL1A. Ảnh: Hạo Nhiên

Vị lãnh đạo nói trên thông tin, vào khoảng 2 giờ đến 2 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km 690+100 QL1A (đoạn qua thôn An Định, xã Hồng Thuỷ), người dân phát hiện bà T tử vong bên đường.

Tại hiện trường, thi thể bà T bị biến dạng.

Lực lượng Công an xã Hồng Thuỷ, Công an huyện Lệ Thuỷ, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã đến hiện trường tiến hành bảo vệ hiện trường và xác minh.

Hiện, nguyên nhân cái chết của bà T đang được các lực lượng chức năng phối hợp điều tra làm rõ.