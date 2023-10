Quảng Nam: Chưa thể phân biệt sâm Ngọc Linh thật và giả

Ngày 5-10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại.

Tại buổi họp báo, PV các cơ quan báo chí quan tâm nhiều vấn đề nóng xảy ra trên địa bàn, như: vụ ngộ độc thực phẩm bánh mì Phượng, nhiều công trình tiền tỷ dang dở, nhà thầu bỏ chạy, sâm Ngọc Linh giả tràn lan, nhiều dấu hiệu bất thường trong khai thác khoáng sản của Công ty Trường Lợi, quy trình kỷ luật ông Trần Văn Tân…

Ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, chủ trì họp báo. Ảnh: TN

Trả lời về vấn đề kiểm soát chất lượng sâm Ngọc Linh, Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh, cho hay hiện chưa có quy chuẩn xác định sâm Ngọc Linh, cho nên không biết sâm nào là sâm thật, sâm nào giả hoặc có nguồn gốc từ nước ngoài.

Theo ông Xuyên, trong chín tháng vừa qua, công an đã khởi tố một vụ với một bị can về tội trốn thuế liên quan sâm Ngọc Linh, khởi tố một vụ với hai bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan lừa đảo bán hạt sâm Ngọc Linh, xử phạt hành chính hai vụ bán sâm không rõ nguồn gốc, xử phạt liên quan trốn thuế tại ba công ty tại huyện Nam Trà My.

Liên quan việc khai thác khoáng sản của Công ty Trường Lợi, Thượng tá Xuyên cho hay hiện đơn vị đang xác minh, điều tra và phát hiện có dấu hiệu phạm tội.

Hiện cơ quan điều tra đang phát tin báo giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm để xử lý, phối hợp với VKS tỉnh để điều tra, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố, xử lý theo quy định.

Về quy trình kỷ luật, xoá tư cách đại biểu HĐND đối với ông Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay hiện ông Tân đang kiến nghị xem xét lại bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội.

Ông Trần Văn Tân phát biểu tại một sự kiện khi chưa bị khởi tố. Ảnh: TN

“Chính như vậy nên việc xử lý kỷ luật anh Tân chờ kết luận của đoàn kiểm tra, sau khi có kỷ luật của Trung ương thì tỉnh sẽ xem xét làm quy trình xử lý theo các chức danh” - ông Công nói.

Chiều 28-7, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên các mức án đối với 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu.

Theo đó, toà tuyên ông Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, 5 năm tù về tội danh nhận hối lộ.

Thông tin tại buổi họp báo, chín tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính giảm 8,76% so với cùng kỳ năm 2022, tính riêng quý III giảm 7,2%.

Mặc dù, tốc độ tăng trưởng đang cải thiện so với các tháng đầu năm (quý I giảm 9,8%, quý II giảm 8,6%) nhưng tốc độ tăng trưởng phục hồi chậm do ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là công nghiệp ô tô, công nghiệp chế biến chế tạo.

Quy mô nền kinh tế 9 tháng đạt 81,4 nghìn tỷ đồng, thu hẹp hơn 2,5 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; tính riêng quý III đạt 27 nghìn tỷ đồng, thu hẹp 735 tỷ đồng.

Chủ tịch Quảng Nam chỉ đạo giải quyết vụ hộ dân phản ánh bị đo thiếu 210 m2 đất (PLO)- Một hộ dân phản ánh sau nhiều lần đo vẽ thì huyện làm thiếu trên 210 m2 đất của gia đình; việc áp giá đất chưa sát thực tế, bố trí định cư chưa đúng...

THANH NHẬT