Quảng Nam mưa không ngớt, nhiều tuyến đường ngập sâu, học sinh được nghỉ học 18/09/2024 18:28

Do ảnh hưởng của bão số 4, từ sáng 18-9, nhiều nơi ở Quảng Nam mưa không ngớt. Cơn mưa kéo dài cả ngày, khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Tam Kỳ ngập cục bộ, gây ách tắc giao thông.

Ghi nhận chiều 18-9, các tuyến đường Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, Lý Thường Kiệt… ngập sâu, có vị trí ngập khoảng nửa mét, khiến nhiều phương tiện lưu thông khó khăn, xe cộ chết máy.

Mưa lớn làm nhiều tuyến đường ngập sâu.

Xe máy băng qua đoạn ngập nước làm chết máy.

Tình trạng ngập cục bộ xảy ra nặng nhất ở các điểm trũng thấp trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Hùng Vương (đoạn gần chợ Thương mại).

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cho học sinh nghỉ học ngày 19-9 để đảm bảo an toàn.

Người dân đứng chờ nước rút.

Đường Hùng Vương.

Theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to.

Cụ thể: Phước Năng 226,6 mm; đầu mối hồ Phú Ninh 219 mm; Phước Chánh 211,2 mm; Tiên Phong 204,6 mm; Văn phòng thường trực 192,6 mm; Phước Thành 186,6 mm; Tam Lộc 183 mm; Phước Hiệp 172 mm; Đại Hiệp 168,6 mm; Phước Công 164 mm; Tiên Hà 162,4 mm; Bình Lâm 156,6 mm; Đầu mối hồ Phước Hà 156 mm; Sông Trà 149,6 mm….

Dự báo trong 24 giờ, tới các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa to, đến mưa rất to; trong 24 - 48 giờ tới mưa giảm dần, còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa các địa phương trong tỉnh phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ ngập gần lút bánh xe. Ảnh: TK

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước.

Lúc 16 giờ ngày 18-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 430 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10.