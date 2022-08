Quảng Ninh: Dừng các cuộc họp không cần thiết để đối phó với bão số 2

10/08/2022 09:21

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Công an như công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, vấn đề an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay; giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa tin không chính xác, phát tán các video phản cảm, độc hại...