Quảng Trị mưa lớn, học sinh nhiều trường phải nghỉ học

(PLO)- Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi tại tỉnh Quảng Trị bị ngập, các trường cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Ngày 13-10, ông Lê Văn Thạnh - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết, 5 trường học trên địa bàn huyện cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập.

Trường TH&THCS Hải Hòa nước dâng lên đến sân. Ảnh: BT

Từ hôm qua đến nay, Quảng Trị mưa to đến rất to khiến nhiều nơi thấp trũng bị ngập nước, đi lại khó khăn. Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều trường trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ học.

Tính đến sáng nay, 2.063 học sinh ở huyện Hải Lăng đang được nghỉ học do mưa lũ.

Ông Thanh cho biết thêm, đơn vị đang tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết và sẽ cho học sinh các trường bị ngập lụt nghỉ học để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, các trường sẽ có phương án bố trí học bù khi thời tiết thuận lợi trở lại.

Ngày 12-10, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã có văn bản về việc theo dõi, ứng phó với tình hình mưa lũ.

Theo đó, tùy vào diễn biến mưa lũ và điều kiện thực tế tại cơ sở, thủ trưởng các đơn vị cho học sinh nghỉ học trong trường hợp không bảo đảm an toàn.

Chủ động thông báo cho học sinh trở lại trường khi tình hình mưa lớn không còn diễn biến phức tạp.

NGUYỄN DO