Quảng trường Lâm Viên bị chiếm cho thuê xe điện

Quảng trường Lâm Viên ở TP Đà Lạt rộng hơn 7 ha, hướng ra hồ Xuân Hương là một điểm nhấn đặc biệt của TP sương mù, thu hút khách du lịch. Đây cũng là địa điểm diễn ra các hoạt động cộng đồng, những sự kiện quan trọng của Đà Lạt.

Thế nhưng hiện nay quảng trường Lâm Viên trở nên lộn xộn, bát nháo vì hàng chục, thậm chí hàng trăm người bán hàng rong, cho thuê xe mô tô, ô tô trẻ em, xe điện, ván trượt, patin… Trong đó, hoạt động cho thuê xe điện đang “hái ra tiền” và bị các băng nhóm thao túng.

Cả chục nhóm cho thuê xe điện

Trong nhiều đêm lân la ở quảng trường, chúng tôi chứng kiến nhiều thanh thiếu niên chạy xe điện vun vút trên mặt sân.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, có đến 14 nhóm giang hồ tự phân chia, chiếm suất cho thuê xe điện và không ai được bén mảng vào lĩnh vực “kinh doanh” này nếu không có sự đồng ý của các đại ca.

Trong 14 nhóm cho thuê xe điện thì mỗi nhóm có người cầm đầu với khoảng 20 đến 30 thanh thiếu niên phục vụ, “giữ bãi”.

Từ 4 giờ chiều, những nhóm này đem xe ra quảng trường, xếp vào các ô, khu vực đã được phân chia sẵn. Sau khi thuê xe, các nhóm thanh thiếu niên phóng những chiếc xe điện tự chế gắn bình ắcquy công suất cao lao vun vút trên mặt sân của quảng trường và dùng chân đạp xuống sân khi muốn đổi hướng, làm xe quay tròn để tạo cảm giác mạnh.

Giá thuê cũng được các “anh lớn” ấn định. Với loại xe điện, mỗi lượt thuê 20 phút thì khách phải trả 50.000 đồng. Khi xe hết bình thì có một người đến thay ngay.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các nhóm chỉ trưng bày khoảng 10 đến 15 xe. Khi có khách đông, xe điện từ các kho được thuê bên hông quảng trường sẽ được mang ra phục vụ.

Trong khoảng thời gian từ 18 đến 21 giờ, gần như toàn bộ mặt sân quảng trường xe điện chạy chi chít, chiếm toàn bộ diện tích mặt sân.

Các nhóm cho thuê xe điện chỉ sợ trật tự của TP Đà Lạt chứ không “ngại” sự xuất hiện của cơ quan chức năng phường 10 và một “anh lớn” nheo mắt, giải thích: “Biết điều thì gặp nhiều may mắn!”.

Ôm xe bỏ chạy khi nghe “trật tự đang xuống”

Điều lạ là hoạt động cho thuê xe điện công khai, chiếm hết mặt sân quảng trường nhưng hiếm hoi lắm mới thấy cơ quan chức năng nhắc nhở.

Đem thắc mắc này hỏi một “anh lớn” tên H đang cho thuê hơn 30 xe điện ở quảng trường, H nói: Các nhóm chỉ sợ trật tự của TP Đà Lạt chứ không “ngại” sự xuất hiện của cơ quan chức năng phường 10. Chúng tôi hỏi vì sao thì H nheo mắt, giải thích: “Biết điều thì gặp nhiều may mắn!”.

Điều H nói là có thật vì lúc 16 giờ ngày 18-7, chúng tôi ghi nhận xe cảnh sát của Công an phường 10 xuất hiện trước quảng trường, đậu trên đường Trần Quốc Toản nhưng cả chục nhóm thanh niên vẫn ung dung cho thuê xe điện, còn ba cảnh sát cùng nhiều dân quân, dân phòng thản nhiên đứng nhìn.

Đến khoảng 18 giờ, bất ngờ các nhóm thanh niên hò nhau ôm xe chạy tán loạn. Hỏi một thanh niên trong nhóm thì anh này nói nhanh: “Trật tự TP đang xuống”.

Tuy nhiên, chỉ sau đó ít phút, hoạt động cho thuê xe điện trở lại bình thường…

Đáng nói, không chỉ tranh giành nhau chiếm quảng trường Lâm Viên để cho thuê xe điện, những nhóm này còn sẵn sàng va chạm với khách du lịch nếu thấy du khách có thể “làm khó” cho hoạt động của họ.

Cũng trong những ngày lân la ở đây, tối 19-7, chúng tôi chứng kiến một du khách đi bộ trong quảng trường và dừng chân chỗ nhóm cho thuê xe. Ngay lập tức một thanh niên và một phụ nữ xáp lại, đuổi du khách này đi để chỗ cho họ làm ăn.

Vị du khách này đến xe của công an đang trực ở ngoài công viên đang điều tiết để phàn nàn với lý do là du khách đến công viên chơi mà bị đuổi. Một vị công an hướng dẫn vị du khách này lên trang trực tuyến của TP Đà Lạt để phản ánh.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong 14 nhóm cho thuê xe điện thì nhóm của Thanh Chu từ xã Tân Hà, huyện Lâm Hà kéo lên và nhóm của Út Long, một giang hồ ở TP Đà Lạt, chi phối hoạt động này.

Mọi hoạt động cho thuê cũng như dàn xếp những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình cho thuê xe điện ở quảng trường này đều do hai nhóm này quyết định.•