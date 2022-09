Quốc hội cần tái giám sát công tác phòng cháy chữa cháy

Ngày 14-9, tiếp tục phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện tháng 8.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC

Trình bày báo cáo, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho hay cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về việc mặc dù đã có các quy định về PCCC nhưng các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vẫn xảy ra, nhất là tại các quán karaoke, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Ông Bình cho biết Ban Dân nguyện kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo Bộ Công an và UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về công tác PCCC.

Cụ thể, tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc thanh tra thực chất, tránh hình thức. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh thực hiện, duy trì điều kiện an toàn PCCC.

“Kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC” - ông Bình nêu đề nghị.

Nêu ý kiến sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nhấn mạnh thời gian qua liên tục xảy ra các vụ cháy, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có vụ làm chết hơn 30 người. Gần đây nhất, ngày 13-9 có vụ cháy chợ ở Hưng Yên.

Theo chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, cuối QH khóa XIV, QH đã thực hiện giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2014-2018. Bà Nga đánh giá đoàn giám sát đã đi nhiều tỉnh/thành, có báo cáo rất “đầy đặn”, QH sau đó đã ban hành nghị quyết giám sát về nội dung này.

“Từ bấy đến nay chúng ta cũng chưa lần nào tái giám sát, trong khi tình hình cháy nổ vẫn tiếp tục diễn ra” - bà Nga nói và đề nghị UBTVQH giao Ủy ban Quốc phòng và An ninh thay mặt QH tái giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC để xem nghị quyết của QH thực hiện đến đâu, tại sao đã có nghị quyết giám sát rồi mà tình hình cháy vẫn không giảm.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết trong tháng 8, Bộ Công an đã chỉ đạo sát sao công an các đơn vị, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh.

“Mặc dù chúng ta đã thực hiện tốt như thế, nhất là sau vụ ba cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ nhưng thực tế vẫn tiếp tục xảy ra các vụ cháy. Chúng tôi phải tiếp tục nhận thức và tăng cường hơn nữa các giải pháp trong thời gian tới” - Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nói và nhắc tới vụ cháy ở Bình Dương khiến 32 người bị thiệt mạng, vụ cháy mới đây nhất ở Hưng Yên làm ba mẹ con tử vong.

QH đã thực hiện giám sát tối cao về PCCC giai đoạn 2014-2018 và từ đó đến nay QH chưa lần nào tái giám sát, trong khi tình hình cháy nổ vẫn tiếp tục diễn ra…

Đề nghị chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Cũng tại phiên họp, ông Dương Thanh Bình phản ánh cử tri đặc biệt quan tâm về việc tại một số địa phương, một số cây xăng, cửa hàng bán lẻ xăng dầu xin đóng cửa, tạm ngừng bán làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.

Cùng với đó là tình trạng người lao động Việt Nam bị các đối tượng xấu lừa gạt, dụ dỗ sang Campuchia “làm việc nhẹ, lương cao” rồi sau đó bị chèn ép, cưỡng bức lao động, hành hung buộc phải trốn chạy… gây bức xúc trong dư luận.

Đặc biệt, một số trường đại học đã công bố mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm học 2022-2023 tăng mạnh so với các năm học trước. Tháng 8 và tháng 9 bắt đầu năm học mới, dư luận quan tâm việc phụ huynh học sinh phải đóng nhiều khoản thu cho nhà trường. Điều này gây ra nhiều khó khăn, gánh nặng tới khả năng chi trả của các gia đình có con đang theo học ở bậc đại học, làm giảm cơ hội được đến trường của các sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn...

Từ thực tế trên, Ban Dân nguyện đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành thanh tra, kiểm tra và xử lý các cây xăng, cửa hàng bán lẻ xăng dầu nếu có vi phạm; có biện pháp quyết liệt hơn để xử lý các đối tượng lừa đảo, dụ dỗ lao động trái phép.

Đồng thời chỉ đạo các trường đại học cần có lộ trình tăng học phí phù hợp, có chính sách hỗ trợ đối với những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn; chấn chỉnh tình trạng lạm thu vào đầu năm học…•