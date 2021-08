Trang web của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thuộc hải quân Mỹ đưa tin Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 23-8 đã đến thăm căn cứ hải quân Changi (Singapore) và có bài phát biểu trước các thủy thủ Mỹ trên chiến hạm USS Tulsa (LCS 16) của nước này.

Chuyến thăm là một phần trong chuyến công du của nhà lãnh đạo Mỹ đến Singapore và Việt Nam nhằm tăng cường mối quan hệ và mở rộng hợp tác kinh tế với hai đối tác quan trọng này của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.



Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris găp gỡ thủy thủ đoàn trên chiến hạm USS Tulsa. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Trong chuyến thăm, bà Harris đã trao đổi với thủy thủ đoàn tàu Tulsa về các kỹ năng của họ và các nhiệm vụ của con tàu. Các sĩ quan và thủy thủ đã báo cáo về việc tích hợp hải quân, tác chiến trên mặt nước, các biện pháp đối phó mìn, hoạt động bay và khả năng vận hành liên tục dài ngày trên biển.

Sau khi tham quan con tàu, bà Harris đã có cuộc gặp với toàn bộ thủy thủ đoàn tàu Tulsa, vốn vừa hoàn thành việc tham gia cuộc diễn tập Hợp tác và Huấn luyện Đông Nam Á (SEACAT).

Bà Harris đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ đa phương mạnh mẽ ở Đông Nam Á với những nỗ lực chung nhằm thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các lực lượng hiện đang được triển khai tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với nhiệm vụ giữ an ninh quốc gia.

“Lý do chúng ta ở đây rất quan trọng: Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rất quan trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ. Sự hiện diện của chúng ta ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã có một lịch sử lâu dài, ngay cả hiện tại, nhằm giúp đảm bảo hòa bình và an ninh, tự do giao thương và thương mại, tự do hàng hải ... và các tuyến đường hàng hải rộng mở, và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, điều đã mang lại sự an toàn và thịnh vượng cho rất nhiều người" – bà Harris phát biểu trước các thủy thủ đoàn.



Ông Brandon Cornes - sĩ quan chỉ huy của tàu Tulsa – cho biết đây là một vinh dự và đặc ân khi được đón tiếp phó tổng thống.

Ông Cornes bày tỏ sự đánh giá cao về những phát ngôn của bà Harris khi nhấn mạnh rằng mối quan hệ đối tác giữa các lực lượng của Mỹ và các đối tác Đông Nam Á là rất quan trọng để duy trì hòa bình trong khu vực.

"Phó Tổng thống Harris tái khẳng định ý nghĩa chiến lược liên quan sự hiện diện quân sự của chúng tôi đối với khu vực trong đợt triển khai này" – ông Cornes cho biết.



"Sự hiện diện bền vững của Tulsa trên biển và các cam kết liên tục với các đối tác, vốn vừa hoàn thành tham gia cuộc tập trận SEACAT, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi về sự hiện diện hoạt động vì một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" – ông Cornes nói thêm.

Với sự tham gia của 21 quốc gia đối tác tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, SEACAT là cuộc tập trận đa phương với mục đích nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vực, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau với mục tiêu chung nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng, tình huống bất thường và các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực hàng hải, thông qua việc sử dụng các chiến thuật, kỹ thuật và thủ tục được tiêu chuẩn hóa.