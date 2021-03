Ngày 20-3, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết chiến dịch tiêm ngừa COVID-19 của quốc gia này đã đạt được thành công lớn khi có hơn một nửa số người trưởng thành đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, hãng tin Reuters đưa tin.

"Thắng lợi lớn" của Anh

Ông Hancock cho biết việc triển khai tiêm vaccine của Anh - đã chạy trước Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ - đã cho thấy rằng quốc gia này đang đi đúng hướng trong việc giảm bớt các biện pháp hạn chế và mở cửa lại nền kinh tế theo đúng kế hoạch của mình.

Hôm 20-3, ông Hancock cho biết rằng: “Chương trình tiêm chủng là con đường thoát khỏi đại dịch của chúng tôi. Dữ liệu chính thức cho thấy 26,9 triệu người đã nhận được liều vaccine đầu tiên, tăng so với con số 26,3 triệu người của ngày hôm trước”.



Thủ tướng Anh Boris Johnson tiến hành tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: CNBC



Thủ tướng Anh Boris Johnson trước đó đã tiêm vaccine AstraZeneca vào ngày 19-3. Ông kêu gọi người dân “hãy tiếp tục” tiếp tục tiêm vaccine sau khi có thông báo một nửa số người trưởng thành đã được tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên.

Tuy nhiên, những lo lắng về một đợt bùng dịch mới ở Châu Âu cũng đang có chiều hướng gia tăng khi ngày càng có nhiều ca nhiễm xuất hiện ở Đức và Pháp. Một cố vấn chính phủ Anh, hôm 20-3, đã cảnh báo rằng các kỳ nghỉ ở nước ngoài trong mùa hè này là "cực kỳ khó xảy ra" đối với hầu hết người Anh do lo ngại có thể lây nhiễm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Khi được hỏi liệu tỷ lệ lây nhiễm ở những nơi khác ở châu Âu có khiến ông lo ngại hay không, ông Hancock cho biết Anh phải cảnh giác nhưng hiện tại không thấy mối đe dọa nào đối với kế hoạch mở cửa dần dần các cửa hàng, quán rượu và nhà hàng từ ngày 12-4.

Theo Reuters, việc triển khai tiêm chủng của Anh - sử dụng vaccine COVID-19 của các hãng dược AstraZeneca và Pfizer - là một trong những đợt triển khai nhanh nhất trên thế giới. Israel đứng đầu thế giới về tỷ lệ người dân đã được tiêm chủng, tiếp theo là các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Chile, sau đó là Anh.

Tiếp tục đẩy mạnh tiêm ngừa

Chính phủ Anh cho biết họ đang nhắm đến việc triển khai tiêm vaccine ít nhất một lần cho tất cả mọi người trên 50 tuổi vào giữa tháng 4 và cho mọi người trưởng thành vào cuối tháng 7.

Các địa danh nổi tiếng của London như Tu viện Westminister và Bảo tàng Khoa học cũng như các nhà thờ Hồi giáo và sân vận động bóng đá địa phương đã tổ chức các đợt tiêm vaccine cho người dân.

Cơ quan y tế nhà nước cũng cho biết 2,1 triệu người - tương đương 4% dân số - đã tiêm mũi thứ hai và gần 95% người trên 60 tuổi đã được chủng ngừa.

Trong khi đó, EU đang cố gắng đưa chương trình tiêm vaccine trở lại hoạt động sau khi ít nhất 13 quốc gia tạm ngừng sử dụng vaccine của AstraZeneca vào tuần trước vì lo ngại về mức độ an toàn.

Sau đó, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã kết luận “rõ ràng” rằng lợi ích của vaccine này trong việc bảo vệ mọi người khỏi tử vong hoặc nhập viện liên quan đến COVID-19 lớn hơn những rủi ro có thể xảy ra. Tuy nhiên, EMA nhấn mạnh ủy ban "không thể loại trừ hoàn toàn" mối liên quan giữa vaccine với chứng rối loạn đông máu hiếm gặp.

Cơ quan Quản lý Dược phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe Anh (MHRA) cũng ra tuyên bố rằng vaccine của AstraZeneca vẫn an toàn và khuyên người dân tiếp tục tiêm vaccine này.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 12-3 cũng nói rằng không có mối liên hệ giữa việc tiêm vaccine với một số trường hợp tử vong sau tiêm chủng. WHO khuyến cáo rằng không có lý do để ngừng sử dụng vaccine của AstraZeneca.