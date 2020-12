Anh-EU thống nhất điều khoản thoả thuận Brexit

Ngày 24-12 (giờ địa phương), Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất một số điều khoản trong thỏa thuận thương mại hậu Brexit, chấm dứt nhiều tháng bất đồng về quyền đánh bắt cá và các quy tắc kinh doanh trong tương lai, đài BBC đưa tin.



Tại một cuộc họp báo ở Phố Downing, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói: "Chúng tôi đã giành lại quyền kiểm soát luật pháp và vận mệnh của mình".



Ông Boris Joohnson. Ảnh: AP

Mặc dù nội dung văn bản của thỏa thuận vẫn chưa được công bố, nhưng Thủ tướng Anh khẳng định đây là một điều tốt cho toàn châu Âu.



Vương quốc Anh sẽ chính thức rời khỏi các quy tắc thương mại của EU vào ngày 31-12 tới - một năm sau khi rời khỏi khối liên minh 27 quốc gia. Điều này có nghĩa sẽ có những thay đổi lớn đối với hoạt động kinh doanh, với việc Anh và EU hình thành hai thị trường riêng biệt và chấm dứt sự tự do di chuyển.



Thỏa thuận thương mại được xem là một sự cứu trợ lớn đối với nhiều doanh nghiệp Anh. Hiện ngoài việc đang phải đối mặt với các tác động của đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp này đang phải giải quyết những mối lo về sự gián đoạn ở biên giới và việc bị áp thuế xuất nhập khẩu.



Khi thỏa thuận được công bố, ông Johnson - người đã nhiều lần nói rằng Vương quốc Anh sẽ "thịnh vượng một cách mạnh mẽ" nếu không có thỏa thuận - đã tweet một bức ảnh ông đang mỉm cười và giơ hai ngón tay cái thể hiện sự hài lòng.



Hình ảnh ông Johnson đăng tải trên Twitter. Ảnh: TWITTER

Trong một cuộc họp báo tại Brussels (Bỉ), Chủ tịch Ủy ban châu Âu - bà Ursula von der Leyen nói: "Đây là một con đường dài và quanh co nhưng chúng tôi có một thỏa thuận tốt để giải quyết nó".



Bà nói rằng thỏa thuận là "công bằng" và "cân bằng" và bây giờ là "thời gian để lật giở sang trang và nhìn về tương lai".



Vương quốc Anh "vẫn là một đối tác đáng tin cậy" - bà nói thêm.



Trong cuộc họp báo của mình, Thủ tướng Johnson cho biết thỏa thuận trị giá 668 tỉ bảng một năm sẽ "bảo vệ việc làm trên khắp đất nước" và "cho phép hàng hóa của Anh được bán mà không bị đánh thuế, không có hạn ngạch ở thị trường EU".



Ông Johnson cũng thừa nhận rằng ông đã bị buộc phải đưa ra căn cứ cho những yêu cầu của mình trong việc đánh bắt cá.



"EU muốn có một giai đoạn chuyển tiếp là 14 năm trong khi nước Anh muốn ba năm. Cuối cùng, chúng tôi đã thống nhất là giai đoạn chuyển tiếp sẽ kéo dài năm năm" - ông nói.



Ngoài ra, ông cũng cho biết Vương quốc Anh không có được tất cả những gì họ muốn về các dịch vụ tài chính - vốn là một phần quan trọng của nền kinh tế Vương quốc Anh. Tuy nhiên ông khẳng định thỏa thuận này "dù sao cũng sẽ cho phép Thành phố London năng động của chúng tôi hoạt động và thịnh vượng hơn bao giờ hết".



Theo kênh Channel News Asia, hôm 24-12 hai cựu thủ tướng Anh David Cameron và Theresa May đã lên tiếng ủng hộ thỏa thuận này,



"Đạt được thỏa thuận thương mại là một việc rất đáng hoan nghênh" - ông Cameron viết trên Twitter và nói thêm rằng đây là "một điều tốt để kết thúc một năm khó khăn với một số tin tức tích cực".



Trong thông điệp của riêng mình, bà May nói thêm: "Tôi rất hoan nghênh việc Vương quốc Anh và EU đã đạt được một số đồng thuận về các điều khoản của thỏa thuận thương mai. Điều này sẽ mang lại niềm tin cho doanh nghiệp và giúp duy trì hoạt động thương mại".



Nghị viện Vương quốc Anh sẽ được triệu tập vào ngày 30-12 để bỏ phiếu về thỏa thuận. Đồng thời, thỏa thuận này cũng cần được Nghị viện châu Âu phê chuẩn.