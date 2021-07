Theo tờ South China Morning Post ngày 19-7, một nhóm nghiên cứu của chính phủ Trung Quốc đã công bố bản thiết kế của lò phản ứng hạt nhân thương mại được cho là đầu tiên trên thế giới không cần nước để làm mát.



Sau khi được hoàn thiện, chúng dự kiến sẽ được xây dựng ở các vùng sa mạc xa xôi để cung cấp năng lượng cho các khu đông dân cư.



Cam kết của ông Tập

Động lực quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển năng lượng mới của Trung Quốc đến từ tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình vào năm ngoái. Khi đó, ông Tập cam kết đưa đất nước trở thành quốc gia trung hòa carbon vào năm 2060.



Năng lượng cung cấp cho các lò phản ứng này không phải là uranium như thường thấy, mà là thorium (kim loại phóng xạ nhẹ, tìm thấy trong đất và đá, là một chất thải trong khai thác đất hiếm từ cát monazite).





Bản thiết kế lò phản ứng hạt nhân thorium. Ảnh: VIỆN KHOA HỌC TRUNG QUỐC

Vì vậy, nó an toàn hơn các lò truyền thống vì trong trường hợp bị rò rỉ, thorium nóng chảy sẽ nguội và đông đặc nhanh chóng, phân tán ít bức xạ ra môi trường hơn.



"Các lò phản ứng quy mô nhỏ có lợi thế đáng kể về hiệu quả, tính linh hoạt và về mặt kinh tế. Chúng có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch trong tương lai" - GS Yan Rui và cộng sự tại Viện Vật lý Ứng dụng Thượng Hải cho biết.



"Lò phản ứng muối nóng chảy có ưu điểm là đa dụng, kích thước nhỏ, có tính linh hoạt cao và dễ dàng được gia công dưới dạng lò phản ứng quy mô nhỏ. Trong những năm gần đây, tiềm năng của các lò phản ứng muối nóng chảy quy mô nhỏ đã thu hút sự chú ý của quốc tế" - nhóm nghiên cứu nói thêm.



Theo kế hoạch chính thức, các lò phản ứng đặt tại khu vực thưa dân cư ở phía tây Trung Quốc sẽ phối hợp với các nhà máy điện gió và năng lượng mặt trời để cung cấp nguồn điện sạch, ổn định cho những thành phố có mật độ dân số cao hơn.



Với công suất lên tới 100MW, các lò phản ứng nói trên có thể cung cấp đủ năng lượng cho một khu dân cư hiện đại với 100.000 dân.



Ngoài ra, năng lượng thu được từ công nghệ mới cũng sẽ được dùng để tiếp nhiên liệu cho các tàu chiến của Trung Quốc như tàu sân bay và tàu ngầm.