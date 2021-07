Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tham gia vào sứ mệnh sao Hỏa và Mặt Trăng, Trung Quốc đang phát triển một loại máy bay siêu thanh có kích thước lớn hơn một chiếc Boeing 737.

Điểm mới trong thiết kế của Trung Quốc



Theo tờ South China Morning Post, với chiều dài 45 m - dài hơn gần một phần ba so với chiếc Boeing 737-700, máy bay mới của Trung Quốc dự kiến được trang bị hai động cơ phản lực không khí trên thân chính.



Tương tự chiếc Concorde, thiết kế của máy bay mới cũng bao gồm một cặp cánh hình tam giác, song, cánh máy bay của Trung Quốc được cải tiến với các đầu nhọn hướng lên trên.



Bản thiết kế máy bay siêu thanh của Trung Quốc. Ảnh: VIỆN CÔNG NGHỆ BẮC KINH



Tuy nhiên, thiết kế này có thể tạo ra nhiều thách thức về khí động học, gây cản trở khi máy bay bay với tốc độ siêu siêu thanh (vận tốc từ 6.125 km/h trở lên).



Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một mô hình khí động học mới (mô hình này đã được chứng minh là có hiệu quả trong các nhiệm vụ không gian trước đó của Trung Quốc) để đánh giá hiệu suất của máy bay ở độ cao lớn.



Nhờ vậy, nhóm nghiên cứu đã phát hiện một số vị trí trên máy bay cần được bảo vệ hoặc tăng cường thêm. Vì những điểm này rất có thể sẽ phải chịu sức nóng và áp suất đột ngột khi máy bay đạt vận tốc Mach 6 (gấp sáu lần tốc độ âm thanh, tương đương 7.344km/h) .



Trong một bài báo đăng trên tạp chí Physics of Gases tuần trước, chuyên gia Liu Rui thuộc Viện Công nghệ Bắc Kinh và các cộng tác viên từ Viện Kỹ thuật Hệ thống Tàu vũ trụ cho biết phát hiện của họ sẽ có thể được ứng dụng vào các dự án kỹ thuật tương tự.



Theo các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc, chuyên gia Liu là nhà khoa học chủ chốt trong các sứ mệnh đổ bộ lên sao Hỏa và lấy mẫu đá Mặt Trăng.



Cả hai sứ mệnh nói đều yêu cầu tàu vũ trụ phải di chuyển trong khí quyển với siêu vận tốc. Tuy nhiên, Trung Quốc lại đang thiếu dữ liệu đầu tay về việc này. Lý do là vì các tàu vũ trụ Trung Quốc đều không đạt tới được vận tốc cao như vậy.



Theo trang Science and Technology Daily, trước đó, ông Liu đã sử dụng mô hình của mình để giúp các chuyên gia về vũ trụ của Trung Quốc cải thiện thiết kế khí động học và lập kế hoạch đường bay của tàu vũ trụ của họ. Sự thành công của hai sứ mệnh không gian của Trung Quốc ngay từ lần thử đầu tiên đã cho thấy phương pháp này phát huy hiệu quả.

Tham vọng của Trung Quốc



Máy bay siêu thanh là điểm nổi bật trong các kế hoạch công nghệ cao của Trung Quốc. Hiện Bắc Kinh tiếp tục đổ tiền và nguồn lực vào lĩnh vực này.



Theo một mốc thời gian chính thức được tiết lộ vào tháng trước, Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2015 sẽ hoàn thành các thí nghiệm để xác minh tất cả các thành phần quan trọng của máy bay siêu thanh, bao gồm một động cơ phản lực không khí thế hệ mới có thể đẩy máy bay lên tốc độ tên lửa.



Trong 10 năm tiếp theo, Trung Quốc đặt mục tiêu vận hành một đội máy bay siêu thanh có thể vận chuyển 10 hành khách đến bất kỳ nơi nào trên Trái Đất trong vòng một giờ.



Ngoài ra, Trung Quốc cũng bày tỏ tham vọng có thể nâng sức chứa của các máy bay này lên hơn 100 hành khách vào trước năm 2045.



Những năm gần đây, Trung Quốc và Nga dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực phát triển vũ khí siêu thanh. Hiện tại, không có bất kỳ hệ thống phòng không nào có thể chặn được máy bay hoặc tên lửa di chuyển với tốc độ siêu thanh.



Trước đó, quân đội Mỹ cho biết số chuyến bay siêu thanh của Trung Quốc trong năm 2019 là nhiều hơn "tất cả số chuyến bay trong một thập niên trước đó cộng lại".