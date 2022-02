Điện Kremlin ngày 23-2 cho biết quân nổi dậy ở miền đông Ukraine đã yêu cầu Nga hỗ trợ quân sự để giúp chống lại "sự tấn công" của Ukraine, theo hãng tin AP.



Ngay sau đó, Tổng thống Ukraine bác bỏ những tuyên bố của Moscow rằng đất nước của ông gây ra mối đe dọa cho Nga và cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Nga sẽ khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.



Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

"Người dân Ukraine và chính phủ Ukraine mong muốn hòa bình" - Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong một bài phát biểu trước đất nước bằng tiếng Nga.



"Nhưng nếu chúng ta bị tấn công, nếu chúng ta phải đối mặt với một nỗ lực nhằm lấy đi đất nước, sự tự do của chúng ta, cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của con cái chúng ta, chúng ta sẽ tự bảo vệ mình. Khi bạn tấn công chúng tôi, bạn sẽ nhìn thấy khuôn mặt của chúng tôi, không phải lưng của chúng tôi" - ông nói thêm.



Ông Zelensky cho biết ông đã yêu cầu thu xếp một cuộc gọi với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối ngày 23-2, nhưng Điện Kremlin không trả lời.



Khi đề cập rõ ràng việc Nga triển khai quân đội để "duy trì hòa bình" ở miền đông Ukraine, ông Zelensky cảnh báo rằng "bước đi này có thể đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh lớn trên lục địa châu Âu".



"Bất kỳ hành động khiêu khích nào, bất kỳ tia lửa nào cũng có thể kích hoạt một ngọn lửa phá hủy mọi thứ" - ông nói.

Đầu ngày, các nhà lập pháp Ukraine đã thông qua sắc lệnh áp đặt tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 24-2. Biện pháp này cho phép các nhà chức trách ban bố lệnh giới nghiêm và hạn chế đi lại, chặn các cuộc biểu tình và cấm các đảng phái và tổ chức chính trị "vì lợi ích của an ninh quốc gia và trật tự công cộng".

Hành động này phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng của các nhà chức trách Ukraine sau nhiều tuần cố gắng trấn an. Bộ Ngoại giao khuyến cáo không nên đến Nga và khuyến cáo bất kỳ người Ukraine nào ở đó rời đi ngay lập tức.



Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhanh chóng lên lịch một cuộc họp khẩn cấp vào tối 23-2 theo yêu cầu của Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba gọi yêu cầu của phe ly khai là "sự leo thang thêm nữa về tình hình an ninh".



Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các thủ lĩnh phe nổi dậy đã viết thư cho ông Putin hôm 23-2 để kêu gọi Nga can thiệp sau khi Ukraine pháo kích khiến dân thường thiệt mạng và làm tê liệt cơ sở hạ tầng quan trọng.



Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết việc phe ly khai nhờ sự giúp đỡ của Nga là một ví dụ về chiến thuật dùng "cờ giả" mà Mỹ và các đồng minh đã cảnh báo sẽ Moscow sử dụng để làm động cơ phát động chiến tranh.