Báo Mỹ: Ông Trump muốn ân xá 3 con, rể, luật sư riêng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi với các cố vấn về việc có nên ân xá trước cho ba con ruột, con rể và luật sư riêng Rudy Giuliani hay không, và vào tuần trước đã nói chuyện với cựu Thị trưởng New York về việc này.

Tờ The New York Times ngày 2-12 dẫn hai nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ đã chia sẻ với các cố vấn thân cận về việc ông lo ngại Bộ Tư pháp của người kế nhiệm Joe Biden có thể “báo thù” bằng cách nhắm vào ba trong năm người con của ông là Donald Trump Jr., Eric Trump và Ivanka Trump, cũng như con rể Jared Kushner - cố vấn cao cấp của ông Trump.



Gia đình Tổng thống Donald Trump. Ảnh: THE GUARDIAN



Những cáo buộc nhằm vào nhà ông Trump

Ông Donald Trump Jr. trước đây bị Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller điều tra vì những trao đổi giữa anh ta và người Nga nhằm cung cấp thông tin gây tổn hại cho cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong thời gian vận động tranh cử tổng thống hồi năm 2016. Tuy nhiên, ông Trump Jr. không bị khởi tố.

Ông Jared Kushner khai man với nhà chức trách liên bang về những mối quan hệ với người nước ngoài để được miễn trừ an ninh, nhưng Tổng thống đương nhiệm của Mỹ vẫn quyết định cho con rể của mình được miễn trừ an ninh, theo The New York Times.

Hiện chưa rõ lý do ông Trump lo ngại cho Eric và Ivanka, mặc dù cuộc điều tra chưởng lý quận Manhattan nhằm vào tập đoàn Trump Organization đã được mở rộng để bao gồm khoản chi trả hàng triệu USD chi phí tư vấn của tập đoàn này, một phần trong số này là cho Ivanka Trump.

Tuy nhiên, quyết định ân xá của tổng thống lại không ngăn chặn được việc truy tố ở tiểu bang và địa phương, The New York Times cho biết thêm.

Vì sao là ông Giuliani?

Khả năng ông Giuliani phạm tội như thế nào cũng chưa được rõ, mặc dù ông ta bị các công tố viên liên bang ở Manhattan điều tra hồi mùa hè năm nay về những quan hệ kinh doanh ở Ukraine và vai trò của ông ta trong việc bãi nhiệm đại sứ Mỹ ở Kiev. Âm mưu này nằm trong tâm điểm cuộc điều tra luận tội ông Trump.



Ông Trump và luật sư riêng Rudy Giuliani. Ảnh: CNBC



Những suy đoán về hoạt động ân xá tại Nhà Trắng đang được khuấy động dữ dội, nhấn mạnh mức độ chính quyền ông Trump bị chi phối bởi các cuộc điều tra và truy tố hình sự những người trong “quỹ đạo” của Tổng thống. Bản thân ông Trump cũng bị công tố viên liên bang nêu danh là “nhân vật 1” trong hồ sơ toà khiến cựu luật sư riêng của ông là Michael Cohen phải xộ khám.

Các cuộc trao đổi giữa ông Trump và luật sư riêng Giuliani diễn ra khi cựu Thị trưởng New York trở thành một trong những người phát ngôn mạnh mẽ nhất liên quan đến những cáo buộc thiếu căn cứ về hành vi gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020, trong đó Tổng thống Trump - ứng viên của đảng Cộng hòa - vẫn chưa thừa nhận thất bại.

Nhiều cố vấn lâu năm của ông Trump từ chối thực hiện nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử khi ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước gần bảy triệu phiếu phổ thông và hàng chục phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, ông Giuliani liên tục gây chú ý khi bày tỏ nghi ngờ về kết quả bầu cử, giúp ông giành được sự tin cậy của Tổng thống Trump.

Đài ABC News vào đầu ngày 2-12 đưa tin, ông Trump đang cân nhắc ân xá các thành viên trong gia đình. Một phát ngôn viên của ông Trump không phản hồi email đề nghị bình luận, theo The New York Times.

Ông Giuliani từ chối đưa ra lời bình luận, nhưng sau khi bản tin được đăng tải trên mạng, luật sư riêng của Tổng thống thứ 45 của Mỹ lên Twitter chỉ trích thông tin này là sai trái.

Bà Christianné L. Allen, phát ngôn viên của ông Giuliani, cho biết ông Giuliani “không thể bình luận về bất kỳ cuộc thảo luận nào mà ông có với thân chủ của mình”. Luật sư của ông Giuliani, ông Robert Costello thì nói: “Ông ấy không quan ngại về cuộc điều tra vì không làm gì sai trái, và đó là quan điểm của chúng tôi từ ngày đầu tiên”.