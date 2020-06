Các nước có xu hướng lập nhóm không Trung Quốc

Trung Quốc không muốn thiết lập trật tự mới? Cựu Đại sứ Ấn Độ tại TQ Vijay Gokhale trong một bài viết gần đây cho tờ The New York Times nêu ra một quan điểm đáng chú ý: Bắc Kinh không hề có ý định tạo dựng một trật tự thế giới mới mà sẽ bao trùm ảnh hưởng lên trật tự có sẵn. Cụ thể, ông Gokhale chỉ ra Bắc Kinh đến nay là bên hưởng lợi rất nhiều từ hệ thống hiện tại nên không có lý do gì để xây mới lại, chỉ cần giữ những lợi ích này không bị mất đi. Do đó, TQ đang tăng nỗ lực kiểm soát hoạt động các thiết chế quốc tế có sức ảnh hưởng lớn như Liên Hợp Quốc hay gần đây là Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông qua việc nâng mức khoản hỗ trợ kinh phí. Động thái diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump giảm đáng kể mức đóng góp cho các tổ chức nước ngoài.