Chính phủ các nước châu Phi đã kêu gọi sự hỗ trợ vaccine từ các quốc gia và nhà sản xuất trên khắp thế giới để có thể bắt kịp tốc độ tiêm chủng của các khu vực giàu có hơn, nơi việc triển khai vaccine diễn ra rầm rộ suốt hơn một năm qua.



Tuy nhiên, do tốc độ cung cấp tăng lên trong những tuần gần đây, một số quốc gia đã phải vật lộn để theo kịp số lượng lớn vaccine được chuyển đến nước mình.



Các vấn đề về hậu cần, sự chần chừ trong quyết định tiêm của người dân so với thời hạn sử dụng ngắn của vaccine đều khiến nhiều liều vaccine hết hạn, theo hãng tin Reuters.



Tỷ lệ tiêm chủng thấp tại châu Phi có thể làm tăng nguy cơ kéo dài đại dịch cũng như khả năng xuất hiện các biến thể mới, chẳng hạn như biến thể Omicron lần đầu tiên được xác định ở Nam Phi và hiện đang lan rộng ở nhiều quốc gia, khu vực.



Một y tá đang tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một phụ nữ tại Bệnh viện Philippe Senghor ở Dakar, Senegal ngày 28-7. Ảnh: REUTERS

Senegal: 400.000 liều vaccine hết hạn tính đến cuối năm



Người đứng đầu chương trình tiêm chủng của Senegal hôm 13-12 cho biết có Ít nhất 200.000 liều vaccine ngừa COVID-19 đã hết hạn ở nước này mà không được sử dụng trong hai tháng qua và 200.000 liều khác sẽ hết hạn vào cuối tháng 12.

“Vấn đề chính là do sự do dự về vaccine. Số ca nhiễm đang giảm dần. Vậy mà người dân vẫn thắc mắc rằng tại sao lại việc tiêm phòng lại quan trọng đến như vậy nếu dịch bệnh không còn nữa” - ông Ousseynou Badiane , Phụ trách Chương trình Tiêm chủng mở rộng Senegal, cho biết.

Theo ông Badiane, phần lớn số vaccine hết hạn là loại vaccine do hãng dược Anh AstraZeneca sản xuất và cung cấp cho nước này thông qua COVAX, chương trình Tiếp cận Toàn cầu vaccine COVID-19 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đứng đầu.



Người dân xếp hàng chờ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Bệnh viện Philippe Senghor ở Dakar, Senegal ngày 28-7. Ảnh: REUTERS

Theo số liệu thống kê từ trang worldometers.info, Senegal đã ghi nhận hơn 74.000 ca nhiễm COVID-19 và 1.886 ca tử vong, thấp hơn nhiều so với số ca nhiễm và tử vong ở nhiều quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề hơn.

Tốc độ lây nhiễm ở quốc gia này đã giảm xuống kể từ đợt bùng phát dịch thứ ba vào tháng 7 đã thúc đẩy nhu cầu tiêm vaccine tăng đột biến. Quốc gia châu Phi này thỉnh thoảng không ghi nhận trường hợp nhiễm mới hàng ngày.

Tuy nhiên, sự thờ ơ của người dân ở thời điểm hiện tại đã làm ảnh hưởng đến thời hạn sử dụng của vaccine. Số liệu của Reuters cho thấy Senegal đã tiêm gần hai triệu liều vaccine cho đến nay, với tỉ lệ người trưởng thành tiêm đủ hai mũi chỉ ở mức 5,9% dân số.



Người dân ngồi chờ để được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Bệnh viện Philippe Senghor ở Dakar, Senegal ngày 28-7. Ảnh: REUTERS

Ông Badiane cho biết Senegal hiện tiêm chủng cho từ 1.000 đến 2.000 người mỗi ngày, giảm so với con số trung bình 15.000 người mỗi ngày trong mùa hè. Với tốc độ này, Senegal sẽ không thể sử dụng tất cả những liều vaccine mà quốc gia này đang lưu trữ.

Người đứng đầu chương trình tiêm chủng của Senegal nói ông "không lạc quan" về việc có thể sử dụng 200.000 liều vaccine trước khi chúng hết hạn vào cuối tháng 12.

Một phần của vấn đề này là do thời hạn sử dụng ngắn của những liều vaccine do các nhà tài trợ từ Mỹ và Trung Quốc cung cấp cho Senegal. Quốc gia này đã từ chối sử dụng vaccine có thời hạn ngắn hơn ba tháng, nhưng ngay cả điều này cũng gây ra nhiều khó khăn.

Ông Badiane hy vọng chính phủ có thể đưa ra một số hạn chế đối với những người chưa được tiêm phòng để tăng tốc độ tiêm chủng, bao gồm cả việc sử dụng thẻ sức khỏe như nhiều quốc gia khác đã làm.



Người dân chờ để được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Bệnh viện Philippe Senghor ở Dakar, Senegal ngày 28-7. Ảnh: REUTERS

Nigeria hủy bỏ một triệu liều vaccine hết hạn

Cùng ngày, ông Faisal Shuaib, lãnh đạo Cơ quan Phát triển Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu Quốc gia của Nigeria (NPHCDA) cho hay nước này sẽ hủy bỏ khoảng một triệu liều vaccine COVID-19 hết hạn, Reuters đưa tin.

Theo ông Shuaib, NPHCDA đang làm việc với Cơ quan Quốc gia Nigeria về Quản lý và Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm (NAFDAC) để đặt lịch hủy số liều vaccine trên.

Tuần trước, Bộ trưởng Y tế Nigeria Osagie Ehanire nói rằng một số lô vaccine ngừa COVID-19 do các quốc gia giàu có ở phương Tây tài trợ chỉ còn hạn sử dụng vài tuần, điều này làm tăng thêm thách thức trong việc tiêm vaccine cho người dân.



Ông Faisal Shuaib, lãnh đạo Cơ quan Phát triển Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu Quốc gia của Nigeria (NPHCDA), phát biểu trong cuộc phỏng vấn tại Abuja, ngày 31-3. Ảnh: REUTERS

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa đến 4% dân số người trưởng thành ở Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi với khoảng hơn 200 triệu người, đã tiêm đủ hai mũi vaccine.

Ông Shuaib cho biết Nigeira trước đây đã từng chấp nhận nhận vaccine còn ít hạn sử dụng từ các nhà tài trợ quốc tế nhằm cố gắng sử dụng chúng thật nhanh và đem lại mức độ bảo vệ nhất định cho người dân trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung.

Tuy nhiên, lãnh đạo NPHCDA nhấn mạnh hiện tại Nigeria sẽ không chấp nhận những liều vaccine còn ít hạn sử dụng nữa, theo quyết định từ một ủy ban của tổng thống.

Tháng trước, Nigeria cũng đã phải hủy bỏ khoảng một triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã hết hạn mà chưa được sử dụng.