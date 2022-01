Một nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tiêm nhắc lại mũi tăng cường để ngừa các biến thể COVID-19 là cách tiếp cận sai lầm, đồng thời khẳng định muốn ngăn đà lây nhiễm của dịch bệnh thì phải phủ vaccine toàn thế giới, đài RT hôm 11-1 đưa tin.

Nhóm Cố vấn kỹ thuật về chế phẩm vaccine (TAG-Co-VAC) của WHO cho biết: “Chiến lược chủng ngừa mà theo đó tiêm nhắc lại liều tăng cường vaccine đã tiêm trước đó thì không thích hợp và không bền vững”.

Trong khi một số quốc gia đang khuyến khích tiêm mũi 4, thì nhóm chuyên gia WHO lưu ý rằng “ưu tiên trước mắt của thế giới là tăng tốc khả năng tiếp cận vaccine”, đặc biệt đối với các nhóm có nguy cơ bệnh trở nặng.



Một người dân ở châu Phi được chủng ngừa COVID-19. Ảnh: UN AFRICA RENEWAL

Bên cạnh đó, nhóm chuyên gia chỉ ra sự cần thiết của việc các quốc gia được tiếp cận vaccine công bằng để đạt được các mục tiêu miễn dịch và bảo vệ sức khỏe toàn cầu.

Theo nhóm chuyên gia, trong khi các loại vaccine hiện có tập trung vào việc giảm nguy cơ trở nặng và tử vong cũng như giảm tải gánh nặng cho hệ thống y tế, thì vẫn cần những loại vaccine có tác động mạnh trong việc ngăn ngừa nhiễm và lây lan. Nhóm chuyên gia cho biết có thể cần phải điều chỉnh các vaccine hiện có để nhắm vào các biến thể mới như Omicron một cách hiệu quả hơn.

Đồng thời, nhóm chuyên gia kêu gọi các nhà phát triển nên làm việc với nhau để chế tạo các loại vaccine có khả năng tạo ra các phản ứng miễn dịch mạnh mẽ, lâu dài để giảm việc tiêm liều tăng cường liên tiếp.

Cũng trong ngày 11-1, lãnh đạo Chiến lược vaccine và các mối đe doạ sinh học thuộc Cơ quan quản lý dược phẩm Liên minh châu Âu (EMA) Marco Cavaleri cho biết họ chưa có đủ dữ liệu để đề xuất tiêm liều nhắc lại mũi tăng cường, trong khi một số quốc gia đã khuyến khích người dân đi tiêm mũi 4.

Ông Cavaleri cho biết cơ quan này “khá lo ngại về một chiến lược liên quan đến việc tiêm nhắc lại mũi tăng cường trong thời gian ngắn” và khẳng định họ không đủ nhân, vật lực để liên tục tiêm một liều nhắc lại sau mỗi ba đến bốn tháng.