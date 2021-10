Hãng Reuters ngày 1-10 đưa tin Cuba đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng COVID-19 với mục tiêu sẽ tiêm phòng đầy đủ cho 90% dân số vào tháng 12, mục tiêu được cho là đầy tham vọng khi ngay cả các quốc gia giàu có vẫn chưa đạt được.

Theo Bộ Y tế Cuba hôm 30-9, hơn 80% trong số 11,3 triệu người dân nước này đã được tiêm ít nhất một mũi đầu tiên trong phác đồ tiêm chủng ba liều đối với các loại vaccine do Cuba sản xuất là Abdala, Soberana-2 hoặc Soberana-plus.



Cuba đặt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 90% dân số vào tháng 12. Ảnh: REUTERS

Theo trang web Our World In Data, gần 50% người dân Cuba đã được tiêm chủng đầy đủ - vượt xa mức trung bình toàn cầu là 34%.

Chính phủ Cuba cho biết nước này đang trên đà trở thành quốc gia đầu tiên tiêm vaccine cho phần lớn dân số.

Quốc gia này cũng đang cho phép tiêm vaccine cho trẻ em từ hai tuổi sau khi tiến hành các thử nghiệm lâm sàng ở trẻ em.

Để so sánh, Mỹ vẫn chưa cấp phép tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho bất kỳ ai dưới 12 tuổi.

Theo Reuters, Cuba hiện đang xếp sau Trung Quốc, quốc gia đã tiêm đầy đủ vaccine cho khoảng 79% dân số.

Tuy nhiên, giới chức trách Cuba đang thúc đẩy tiêm chủng ở tốc độ bình quân đầu người nhanh hơn.

Reuters dẫn lời bà Ileana Morales - vụ trưởng Vụ Sáng kiến công nghệ và khoa học thuộc Bộ Y tế Cuba – phát biểu trên truyền hình nhà nước: "Chúng tôi sẽ là nước đầu tiên trên thế giới tiêm chủng cho mọi người dân bằng vaccine của riêng mình".

Tập đoàn công nghệ sinh học và dược phẩm Cuba (BioCubaFarma) cho biết có năng lực sản xuất 100 triệu liều vaccine Abdala, Soberana 2 và Soberana Plus - các loại vaccine có khả năng giảm 90% nguy cơ nhiễm hoặc tử vong do COVID-19.

Tuy nhiên, tập đoàn này vẫn chưa công bố dữ liệu hỗ trợ tuyên bố về khả năng giảm 90% trên để cộng đồng khoa học xem xét.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gần đây đã đưa ra quy trình đánh giá cả ba loại vaccine của Cuba.

Ông Jose Moya Medina - đại diện của Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) tại Cuba - cho biết: “Đó sẽ là một trường hợp duy nhất trên thế giới”.

"Tôi hy vọng và nghĩ rằng Cuba sẽ là một tấm gương cho tất cả các quốc gia trên thế giới vì chỉ có tiêm chủng đầy đủ mới có thể ngăn chặn đại dịch và nguy cơ xuất hiện của các biến thể nguy hiểm hơn" – ông Moya Medina nói thêm.

Chính phủ Cuba cho biết đã bỏ lỡ các mục tiêu tiêm chủng sớm – vốn theo nước này một phần là do các lệnh trừng phạt của Mỹ cản trở việc sản xuất. Quốc gia này cũng hứng chịu một trong những đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất thế giới hồi tháng 7 và tháng 8 liên quan biến thể Delta rất dễ lây lan.

Tuy nhiên, chính phủ Cuba trong tháng này cho biết BioCubaFarma đã sản xuất đủ số lượng vaccine để tiêm chủng đầy đủ cho toàn bộ người dân.

Theo Reuters, Cuba đang nỗ lực mở cửa hoàn toàn biên giới vào giữa tháng 11 cho mùa du lịch cao điểm, trong đó chiến dịch tiêm chủng sẽ giúp mang lại lợi thế cho nỗ lực này.

Năm 2020, khả năng ứng phó đại dịch COVID-19 của Cuba vượt trội so với hầu hết các quốc gia.

Tuy nhiên, năm nay, biến thể Delta đã lan rộng trong cộng đồng và ở một số tỉnh tại Cuba.

Có thời điểm, Cuba ghi nhận tỉ lệ nhiễm COVID-19 bình quân đầu người cao nhất thế giới, khi số ca nhiễm hàng ngày lên tới gần 10.000 người vào tháng 7 và ghi nhận 98 trường hợp tử vong.

Theo Bộ Y tế Cuba, so với tổng số ca nhiễm COVID-19 hồi tháng 12-2020 là 11.863 trường hợp, trong đó có 146 ca tử vong, tình hình COVID-19 trong năm nay tại Cuba đã gia tăng, với số liệu tính đến ngày 2-10 là 882.477 ca nhiễm, trong đó có 7.486 ca tử vong.