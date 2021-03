Đài Loan tố Trung Quốc đưa 20 máy bay xâm nhập ADIZ

Ngày 26-3, 20 máy bay quân sự của Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Đài Loan thiết lập. Đây là cuộc xâm nhập lớn nhất từng được cơ quan phòng vệ của hòn đảo báo cáo, tờ South China Morning Post đưa tin.



Động thái này đánh dấu sự leo thang căng thẳng đáng kể trên eo biển Đài Loan, và diễn ra ngay sau khi Mỹ và Đài Loan ký một biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng tuần duyên hai bên.



Tiêm kích J-16 của Trung Quốc trong một lần áp sát Đài Loan. Ảnh: CƠ QUAN PHÒNG VỆ ĐÀI LOAN



Cơ quan phòng vệ của hòn đảo nói lực lượng phòng vệ trên không đã triển khai tên lửa để "giám sát" các máy bay Trung Quốc. Đồng thời, Đài Bắc cho biết các máy bay của họ đã cảnh báo máy bay Trung Quốc, kể cả bằng radio.



Đây là cuộc xâm nhập lớn nhất của Trung Quốc kể từ khi Cơ quan phòng vệ Đài Loan bắt đầu tiết lộ các chuyến bay quân sự gần như hàng ngày của Trung Quốc trên vùng biển giữa phần phía nam của Đài Loan và quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát ở Biển Đông vào năm ngoái.



Phía Đài Loan cũng cho biết một số máy bay Trung Quốc đã bay trong không phận phía nam Đài Loan và đi qua Kênh Bashi, nơi ngăn cách hòn đảo này với Philippines.



Một người am hiểu về kế hoạch an ninh của Đài Loan cho biết quân đội Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng hoạt động chống lại các tàu chiến của Mỹ đi qua Kênh Bashi.



Hiện Bộ quốc phòng Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.