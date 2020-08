Diễn viên gốc Việt lồng tiếng vai chính trong phim Disney

Nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt Kelly Marie Tran sẽ tham gia lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình mới của Disney có tên Raya and the Last Dragon (tựa Việt Nam là Raya và rồng thần cuối cùng), một bộ phim giả tưởng mang đậm nét văn hóa Đông Nam Á. Kelly Marie Tran sẽ đảm nhận lồng tiếng cho vai nữ chính Raya.

Phim Raya and the Last Dragon lấy bối cảnh vương quốc Kumandra, nơi loài rồng và con người chung sống hòa thuận cho đến khi quái vật Druun xâm lược và buộc những con rồng phải hy sinh thân mình vì nhân loại. Phim theo chân Raya, công chúa của vương quốc, đồng thời cũng là một chiến binh dũng cảm đang trên hành trình tìm kiếm con rồng cuối cùng để cứu vương quốc Kumandra khỏi thế lực xấu xa.



Nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Tran. Ảnh: AP/CNBC

Ban đầu, vai lồng tiếng cho nhân vật chính Raya vốn được trao cho Cassie Steele - diễn viên, nhạc sĩ người Canada gốc Philippines. Tuy nhiên, mới đây hãng Disney xác nhận vai nữ chiến binh Raya sẽ do nữ diễn viên Kelly Marie Tran đảm nhận lồng tiếng.

Điều này đã khiến Kelly Marie Tran đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên một nữ diễn viên gốc Đông Nam Á lồng tiếng cho vai chính trong một bộ phim của hãng Walt Disney Animation Studios.

Trước đây, Kelly Marie Tran được biết đến với vai Rose Tico trong phim Star Wars: The Last Jedi (2017) và Star Wars: The Rise of Skywalker (2019).

Diễn viên gốc Á nổi tiếng Awkwafina sẽ tham gia phim cùng với Kelly Marie Tran khi lồng tiếng cho vai Sisu, một con rồng trong hình dạng con người. Con rồng này cần sự giúp đỡ của Raya để lấy lại sức mạnh và trở thành con rồng dũng mãnh thực sự.